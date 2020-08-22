Эксперт рассказал о вреде беспроводных наушников

Bluetooth-наушники могут представлять опасность для человека, так как излучают электромагнитные волны в непосредственной близости от мозга. Прежде всего, это касается "реплик" - копий качественных наушников.

Об этом рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев. По его словам, если считать, что в радиоволнах есть электромагнитная основа их работы, то вред определенно есть. У человека активность нервной системы тоже имеет электромагнитные токи, и число лиц, страдающих от магнитных колебаний природы, только возрастает, рассказал эксперт агентству "Прайм"

Еще в прошлом веке ученые выяснили, что электромагнитные частоты воздействуют на продукты питания и органику, напомнил Тимофеев. В 40 странах мира специалисты подтвердили, что беспроводные наушники могут спровоцировать рак мозга. Электромагнитное поле мобильной гарнитуры эксперт сравнил с микроволновым излучением, которое считается вредным.

Тимофеев подчеркнул, что наиболее серьезную опасность представляет массовое распространение некачественных копий наушников. Именно от них и страдают слух и здоровье.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие этого года продажи наушников и гарнитур на российском рынке составили порядка восьми миллионов штук и 18 миллиардов рублей. В период пандемии коронавируса граждане активно покупали беспроводные наушники для видеоконференций и работы из дома.