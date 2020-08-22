Футболист ЦСКА Кирилл Набабкин порвал связки правого колена

Защитник футбольного клуба ЦСКА Кирилл Набабкин получил разрыв передней крестообразной связки правого колена и перенесет операцию, сообщается на официальном сайте московской команды.

Набабкин травмировался 19 августа в матче третьего тура чемпионата России против санкт-петербургского "Зенита" (1:2). В одном из моментов в конце первого тайма игрок рухнул на поле и схватился за колено. В перерыве он был заменен.

В субботу стал известен результат медобследования - разрыв передней крестообразной связки правого колена. Набабкину предстоит хирургическое вмешательство и длительная реабилитация. Точные сроки возвращения в строй пока неизвестны. Обычно полное восстановление после такого повреждения составляет от полугода.