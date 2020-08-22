Лавров объяснил введение США санкций против других стран

Последние шаги администрации США свидетельствуют о стремлении не быть связанными никакими многосторонними обязательствами с другими странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1".

По словам министра, о такой позиции Вашингтона наглядно свидетельствует введение экстерриториальных санкций. Когда американцы считают, что Китай представляет угрозу, поскольку слишком много продает США и слишком мало покупает, тогда вводятся ограничения на импорт из КНР.

Когда в Вашингтоне считают, что Иран "плохо себя ведет", хотя выполняет все договоренности" в рамках иранской ядерной программы (СВПД), США налагают санкции на Тегеран, добавил Лавров.

По мнению главы МИД РФ, это же относится и к Венесуэле. Когда США считают, что президент Николас Мадуро "заслуживает наказания", они объявляют ограничительные меры. "А потом заявляют всем остальным странам мира, чтобы они не смели торговать с теми государствами, которые США хотят изолировать", - заключил Сергей Лавров.