Почему нельзя ездить с открытыми окнами и кондиционером

Практически каждый водитель в курсе, что не следует допускать работу кондиционера или климат-контроля одновременно с открытыми окнами машины. Давайте разберемся, насколько справедлива эта рекомендация и чем грозит ее игнорирование.

Что происходит при работе кондиционера вместе с открытыми окнами

Прежде всего - развеем миф о том, что при работе климатической остановки при настежь открытых окнах первая сломается. Фактически это штатный режим, что доказывает работа аналогичных климатических систем, к примеру, на продвинутых родстерах и кабриолетах, где в жару климатическая система создает в нижней части кабины охлажденную воздушную подушку.

Другой вопрос, что при открытых окнах в автомобиле микроклимат работает с повышенной нагрузкой, поскольку ему приходится дополнительно охлаждать теплый воздух, который поступает в салон извне. Однако при таком раскладе максимум, что может вас расстроить, - это повышенный расход топлива. Во-первых, климатическая остановка, работая в предельном режиме, спровоцирует увеличение потребления бензина или солярки примерно на 7%. А во-вторых, в движении из-за открытых окон страдает аэродинамика. Это также увеличивает расход горючего - еще примерно на 3%.

Можно ли заболеть при работе кондиционера вместе с открытыми окнами

Еще одним побочным эффектом работы климатической установки на максимуме является достаточно агрессивная подача охлажденного воздуха в салон. В теории повышается риск простудиться. Ведь фактически вы располагаетесь под струей охлажденного кондиционером воздуха. Однако на самом деле все зависит от того, как вы отрегулируете воздушные потоки.

Опытные водители знают, что не следует регулировать дефлекторы вентиляции так, чтобы холодный воздух направлялся напрямую в лицо или в ноги. Гораздо безопаснее подать поток на лобовое стекло, чтобы холод возвращался в "отраженном" виде. Правда и то, что кондиционер, как и центральное отопление, сильно иссушает воздух. Влаги в салоне становится меньше, и она начинает интенсивно испарятся со всех поверхностей, включая кожу, волосы, слизистые оболочки водителя и пассажиров. В этом смысле открытые окна минимизируют процесс иссушения, а потому иногда открывать их при работающем "кондее" имеет смысл.

Как правильно охладить салон автомобиля

Правильный алгоритм действий, если ваша машина долго стояла на жаре, следующий. Открываем все окна и начинаем движение - так разогретый воздух максимально быстро выйдет из салона. Тем не менее долго ездить с открытыми окнами (как практикуют некоторые таксисты и частники-экономы) не следует.

Вас может продуть, к тому же в оживленном трафике вы будете дышать выхлопными газами. Особенно не рекомендуется охлаждать руку, высовывая ее из окна. В случае аварии вероятность тяжелых травм резко возрастает. Так что, спустя пару минут или несколько сотен метров закрываем стекла и включаем кондиционер. В этом случае последний выйдет на эффективную работу быстрее, и не будет повышенного расхода топлива.

Можно ли включать печку одновременно с кондиционером

Вопреки устойчивому заблуждению, включать подогрев салона с помощью печки одновременно с работой кондиционера или климат-контроля не возбраняется. Более того, при такой раскладе можно максимально быстро прекратить начавшееся запотевание ветрового и боковых стекол.

Кроме того, в сильную жару можно использовать печку для того, чтобы добавить тепла в излишне сильно охлажденный кондиционером салон. Ведь как мы уже замечали выше, переохлаждение и агрессивные потоки охлажденного воздуха провоцируют простудные заболевания.