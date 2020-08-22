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22.08.2020 11:44
Рубрика: Легковые авто

Почему нельзя ездить с открытыми окнами и кондиционером

Текст: Борис Захаров
Практически каждый водитель в курсе, что не следует допускать работу кондиционера или климат-контроля одновременно с открытыми окнами машины. Давайте разберемся, насколько справедлива эта рекомендация и чем грозит ее игнорирование.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Что происходит при работе кондиционера вместе с открытыми окнами

Прежде всего - развеем миф о том, что при работе климатической остановки при настежь открытых окнах первая сломается. Фактически это штатный режим, что доказывает работа аналогичных климатических систем, к примеру, на продвинутых родстерах и кабриолетах, где в жару климатическая система создает в нижней части кабины охлажденную воздушную подушку.

Фото: iStock
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Другой вопрос, что при открытых окнах в автомобиле микроклимат работает с повышенной нагрузкой, поскольку ему приходится дополнительно охлаждать теплый воздух, который поступает в салон извне. Однако при таком раскладе максимум, что может вас расстроить, - это повышенный расход топлива. Во-первых, климатическая остановка, работая в предельном режиме, спровоцирует увеличение потребления бензина или солярки примерно на 7%. А во-вторых, в движении из-за открытых окон страдает аэродинамика. Это также увеличивает расход горючего - еще примерно на 3%.

Можно ли заболеть при работе кондиционера вместе с открытыми окнами

Еще одним побочным эффектом работы климатической установки на максимуме является достаточно агрессивная подача охлажденного воздуха в салон. В теории повышается риск простудиться. Ведь фактически вы располагаетесь под струей охлажденного кондиционером воздуха. Однако на самом деле все зависит от того, как вы отрегулируете воздушные потоки.

Фото: iStock
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Опытные водители знают, что не следует регулировать дефлекторы вентиляции так, чтобы холодный воздух направлялся напрямую в лицо или в ноги. Гораздо безопаснее подать поток на лобовое стекло, чтобы холод возвращался в "отраженном" виде. Правда и то, что кондиционер, как и центральное отопление, сильно иссушает воздух. Влаги в салоне становится меньше, и она начинает интенсивно испарятся со всех поверхностей, включая кожу, волосы, слизистые оболочки водителя и пассажиров. В этом смысле открытые окна минимизируют процесс иссушения, а потому иногда открывать их при работающем "кондее" имеет смысл.

Как правильно охладить салон автомобиля

Правильный алгоритм действий, если ваша машина долго стояла на жаре, следующий. Открываем все окна и начинаем движение - так разогретый воздух максимально быстро выйдет из салона. Тем не менее долго ездить с открытыми окнами (как практикуют некоторые таксисты и частники-экономы) не следует.

Фото: iStock
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Вас может продуть, к тому же в оживленном трафике вы будете дышать выхлопными газами. Особенно не рекомендуется охлаждать руку, высовывая ее из окна. В случае аварии вероятность тяжелых травм резко возрастает. Так что, спустя пару минут или несколько сотен метров закрываем стекла и включаем кондиционер. В этом случае последний выйдет на эффективную работу быстрее, и не будет повышенного расхода топлива.

Можно ли включать печку одновременно с кондиционером

Вопреки устойчивому заблуждению, включать подогрев салона с помощью печки одновременно с работой кондиционера или климат-контроля не возбраняется. Более того, при такой раскладе можно максимально быстро прекратить начавшееся запотевание ветрового и боковых стекол.

Кроме того, в сильную жару можно использовать печку для того, чтобы добавить тепла в излишне сильно охлажденный кондиционером салон. Ведь как мы уже замечали выше, переохлаждение и агрессивные потоки охлажденного воздуха провоцируют простудные заболевания.