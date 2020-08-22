В метро Москвы подешевеют маски

Цены на маски, которые продаются в кассах метро, МЦД и пригородных электричек, снизятся. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

По информации ведомства, маски с 24 августа будут продаваться по новой цене - 10 рублей за штуку. "Это дешевле, чем во многих городских аптеках, - цитирует пресс-служба главу департамента транспорта Максима Ликсутова. - Носить маски в московском транспорте обязательно. Ведь безопасность поездки напрямую зависит от того, в маске ли человек, который стоит рядом с вами".

Сейчас одна маска в метро стоит 15 рублей.