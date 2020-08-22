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22.08.2020 22:13
Рубрика: Спорт

"Рубин" Слуцкого обыграл ЦСКА в Москве

Текст: Максим Домчев
ЦСКА потерпел второе подряд поражение в чемпионате России по футболу. На своем поле московский клуб уступил "Рубину" Леонида Слуцкого - 1:2.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

ЦСКА в предыдущем туре не только проиграл в Санкт-Петербурге "Зениту", но и надолго лишился своего защитника Кирилла Набабкина, получившего тяжелую травму колена. Ветеран ЦСКА выбыл из строя как минимум на полгода. С трибуны за матчем следил бразильский новичок армейцев Бруно Фукс.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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В матче против "Рубина" армейцам пришлось отыгрываться в первом тайме. Экс-спартаковец Солтмурад Бакаев открыл счет на 37-й минуте встречи. Всего через две минуты Никола Влашич сравнял счет.

В концовке второго тайма хозяева поля должны были побеждать. Но Адольфо Гайч не переиграл Юрия Дюпина в ситуации, когда проще было забить. Расплата за расточительность не заставила себя ждать. Денис Макаров в компенсированное время принес казанцам первую в сезоне победу.

После четырех туров у ЦСКА шесть очков, "Рубин" набрал 4 очка.

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