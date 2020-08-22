Вывезенных из Сирии детей передадут родственникам в воскресенье

Российских детей, вывезенных из Сирии, в это воскресенье передадут родственникам, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

- Нам удалось договориться, чтобы детей, которых мы на днях привезли из Дамаска, отдали родственникам уже завтра! - написала она на своей странице в Instagram. - Сначала была договоренность о необходимых 14 сутках карантина, которые дети должны провести в санатории. Но дети оказались здоровы, и тесты на COVID-19 у всех отрицательные, поэтому врачи разрешили им ехать домой раньше!

Напомним, что 26 российских детей в возрасте до 15 лет были доставлены в ночь на 18 августа самолетом Минобороны РФ. Все они, по словам Кузнецовой, отправятся под опеку родственников в восемь регионов страны. Среди адресов она назвала Дагестан, Ингушетию и Кабардино-Балкарию.