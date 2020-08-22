Челябинские новостройки превратили в гигантскую картинную галерею

В Челябинске завершился фестиваль граффити "Культурный код", стартовавший 1 августа. За три недели новостройки в микрорайоне "Академ Риверсайд" превратились в своеобразную картинную галерею настенной живописи. Творческие замыслы на этой площадке воплощали именитые художники-граффитисты из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Калуги, Казани и Нижнего Новгорода.

- Все работы очень разные, - поблагодарила мастеров мэр Челябинска Наталья Котова. - У каждого граффити своя техника, свой смысл. Ребята создали 11 муралов, которые точно станут одной из визитных карточек нашего города.

Настенная живопись должна продержаться на фасадах нового микрорайона более 10 лет. И власти намерены присматривать за состоянием "полотен".

По словам главного архитектора Челябинска Павла Крутолапова, уличное искусство - элемент диалога между горожанином и городом.

- А что может быть важнее диалога? К слову на днях эстафету по созданию муралов перехватывает региональный фестиваль, - пообещал архитектор.

Как уже сообщала "РГ", помимо Челябинска и Магнитогорска подобные арт-объекты скоро появятся в Миассе, Златоусте и Бакале. С 25 августа по 15 сентября власти намерены провести региональный фестиваль уличного искусства. Так что южноуральцев ждет еще много приятных сюрпризов.

Как отметил глава региона Алексей Текслер, если творчество художников понравится горожанам, фестиваль уличного граффити станет на Южном Урале хорошей традицией.