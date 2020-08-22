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22.08.2020 15:17
Рубрика: Общество

В Челябинской области особый режим продлен до 6 сентября

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области режим повышенной готовности продлен до 6 сентября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

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- Режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен в регионе до 6 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона. - Для граждан старше 65 лет продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции на дому. На основании распоряжения губернатора они могут продлить больничные листы.

Как уже сообщала "РГ", ранее в регионе в регионе сняли запрет на проведение массовых и зрелищных мероприятий, разрешили работу всех образовательных учреждений, детских игровых комнат, развлекательных центров и иных развлекательных и досуговых заведений. А 1 сентября возобновят работу кинотеатры.

Эпидемиологическая обстановка остается стабильной. За последние сутки в регионе выявлено 75 новых случаев коронавируса. Всего опасный диагноз был выявлен у 13 744 южноуральцев. Из них 10 482 человека выздоровели и выписались из больниц. 331 пациент скончался.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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