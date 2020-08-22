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22.08.2020 13:56
Рубрика: Культура

"Симфония № 7" Шостаковича прозвучит из античного театра в Болгарии

Текст: Наталья Лебедева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Симфония № 7" Дмитрия Шостаковича прозвучит в субботу, 22 августа, в Пловдинском античном театре. Прямая трансляция концерта оркестра Пловдивской оперы под управлением дирижера Диана Чобанова будет идти на нескольких онлайн-площадках и телевизионных каналах. В России трансляция будет организована в социальной сети "Одноклассники".

Фото: Антон Сенько
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Оркестр Пловдивской оперы под управлением лауреата IV Международного австро-венгерского конкурса дирижеров Диана Чобанова исполнит три части одной из самых важных симфоний композитора, которые Шостакович закончил в сентябре 1941 года в блокадном Ленинграде.

Этот концерт продолжит программу международного проекта "Музыка мира", созданного по инициативе фонда "Открытое море" при поддержке музыкантов со всего мира. Как отметили организаторы, симфония Шостаковича, написанная им в годы Второй мировой войны, уже стала главной музыкальной темой проекта. "В 1941 году это произведение облетело весь мир и вселило надежду в сердца людей. Сегодня проект "Музыка мира" продолжает этот международный музыкальный диалог о мире", - заявили ТАСС в пресс-службе "Музыка мира".

Музыка Шостаковича в этот вечер будет звучать в Пловдивском античном театре. Он был построен, как предполагают, с 114 по 117 год нашей эры по указанию императора Марка Траяна и обнаружен археологами во время раскопок в 1970-ые годы. На сегодняшний день это один из самых сохранившихся римских театров.

Фото: Юрий Белинский / ТАСС
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Следующий концерт проекта "Музыка мира" прозвучит в Германии. По словам президента фонда "Открытое море" и организатора проекта Михаила Симоняна, сейчас как раз определяется площадка и решаются оргвопросы. Концерт в Германии завершит серию культурно-мемориальных мероприятий проекта "Музыка мира", приуроченных к 75-летию Победы.

Культура Музыка Классика В мире Европа Болгария 75 лет Великой Победы

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