TikTok оспорит указ Трампа о прекращении сделки с ByteDance

Китайский сервис TikTok собирается оспорить указ президента США Дональда Трампа, запрещающий сделки с сервисом и владеющей им компанией ByteDance. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

По их данным, уже в понедельник TikTok может подать правовой иск против указа американского лидера "О борьбе с угрозой TikTok", а также оспорить то, что Белый дом классифицирует сервис как угрозу нацбезопасности США, сообщает РИА Новости.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ, в котором отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компанией-владельцем приложения ByteDance. Позднее хозяин Белого дома подписал еще один документ, который запрещает сделку по покупке компанией ByteDance музыкального сервиса musical.ly, а также требует в течение 90 дней отказаться от активов в США, связанных с работой TikTok, и передать личные данные американских пользователей.

Напомним, Вашингтон ранее обвинили TikTok в передаче данных пользователей китайским спецслужбам. По словам Трампа, он может запретить работу этой соцсети на территории США на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. Заявления компании ByteDance, владельца TikTok, заверяющей, что этого не было, в расчет не принимаются.