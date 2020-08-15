Трамп подписал новый указ по ограничению работы TikTok в США

Трамп потребовал от компании ByteDance избавиться от активов в США, связанных с приложением TikTok. Текст подписанного американским лидером документа распространила пресс-служба Белого дома. Свое решение президент США аргументировал наличием угроз для нацбезопасности.

"Подписанный указ запрещает сделку по покупке ByteDance, которая является владельцем TikTok, музыкального сервиса musical.ly. На то, чтобы отказаться от активов и передать личные данные американских пользователей компании дается 90 дней", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Уточняется, что ByteDance провела слияние своего приложения TikTok с соцсетью musical.ly и создала единую платформу для соцсетей. По итогам выполнения указа ByteDance должна в письменной форме отчитаться перед комитетом по иностранным инвестициям, говорится в документе.

Тем временем портал TechCrunch сообщил, что эта китайская социальная сеть лишь немного уступает в популярности YouTube. Выводы сделаны после анализа данных почти 60 тысяч семей из США, Великобритании и Испании. Аналитики отмечают, что время, затраченное на TikTok, увеличивалось пропорционально распространению пандемии коронавируса. Например, в США в среднем TikTok используют 95 минут в день, а YouTube - 97 минут.