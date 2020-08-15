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Рубрика: В мире

Трамп подписал новый указ по ограничению работы TikTok в США

Фото: AP Photo/Alex Brandon Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: AP Photo/Alex Brandon

Трамп потребовал от компании ByteDance избавиться от активов в США, связанных с приложением TikTok. Текст подписанного американским лидером документа распространила пресс-служба Белого дома. Свое решение президент США аргументировал наличием угроз для нацбезопасности.

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
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"Подписанный указ запрещает сделку по покупке ByteDance, которая является владельцем TikTok, музыкального сервиса musical.ly. На то, чтобы отказаться от активов и передать личные данные американских пользователей компании дается 90 дней", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Уточняется, что ByteDance провела слияние своего приложения TikTok с соцсетью musical.ly и создала единую платформу для соцсетей. По итогам выполнения указа ByteDance должна в письменной форме отчитаться перед комитетом по иностранным инвестициям, говорится в документе.

Тем временем портал TechCrunch сообщил, что эта китайская социальная сеть лишь немного уступает в популярности YouTube. Выводы сделаны после анализа данных почти 60 тысяч семей из США, Великобритании и Испании. Аналитики отмечают, что время, затраченное на TikTok, увеличивалось пропорционально распространению пандемии коронавируса. Например, в США в среднем TikTok используют 95 минут в день, а YouTube - 97 минут.

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