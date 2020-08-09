WSJ узнала о переговорах Twitter и TikTok о возможном объединении

Американская компания Twitter провела предварительные переговоры о возможном объединении с социальной сетью TikTok, которой владеет китайская ByteDance. Такую информацию распространила в субботу газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что Twitter заинтересована только в американском сегменте соцсети, пишет ТАСС. Его рыночная стоимость может составлять десятки миллиардов долларов. При этом издание не сообщает, готова ли Twitter довести переговоры до логического конца и соперничать с остальными конкурентами. Основным претендентом на приобретение доли в TikTok считается Microsoft.

Ранее президент США Дональд Трамп издал распоряжение, запрещающее любым американским компаниям совершать сделки с ByteDance. Согласно документу, через 45 дней любые транзакции в США с ByteDance будут запрещены, если TikTok не купит американская компания. В указе говорится, что Вашингтон должен принять агрессивные меры против владельцев TikTok для защиты национальной безопасности.