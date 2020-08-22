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22.08.2020 11:26
Рубрика: Видео

Видео: пешеходы подняли машину, чтобы вытащить из-под нее сбитого байкера

Текст: Вадим Давыденко

Говорят, мудрые дельфины, чтобы спасти раненого или больного сородича, терпеливо подталкивают его носами вверх, давая ему сделать глоток воздуха и ожить. Львы или волки, если верить опытным охотникам, готовы неделями и месяцами подкармливать попавшего в капкан или по какой-то другой причине обездвиженного члена стаи. А еще говорят, что гомосапиенсы тоже иногда способны на эмпатию и бескорыстную помощь себе подобным, пусть и не так часто и так искренне, как животные. Но когда такое случается, то не грех такими примерами и поделиться: мы, люди, порой не хуже зверей, и это очень здорово.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Пример готовности мгновенно прийти на выручку и сделать невозможное ради жизни и здоровья незнакомого человека продемонстрировали на этом видео жители Поднебесной. Мы не знаем, в каком из китайских городов снят этот ролик, да и не так уж это и важно.

На перекрестке белый седан наехал на мотоциклиста и, видимо, как-то его зацепив, потащил за собой. К счастью для байкера, этот болезненный заезд под днищем машины продлился недолго: через десяток метров машина врезалась в другую и замерла.

На помощь попавшему в беду мужчине кинулись все, кто был в этот момент поблизости: пешеходы и автомобилисты, студенты и пенсионеры, белые воротнички и работяги. Легким рывком край машины подняли на полметра вверх и придавленного беднягу извлекли на свет божий. Он пробыл под автомобилем менее полуминуты и после этого быстро попал в руки медиков.

По словам врачей, жизнь мотоциклисту, во-первых, спас шлем, выдержавший жесткое столкновение, а во-вторых, своевременная помощь очевидцев случившегося. Люди, они порой, как дельфины, да?

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