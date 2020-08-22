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22.08.2020 12:40
Рубрика: В мире

Власти США перекрыли движение на основных трассах въезда из Мексики

Текст: Максим Макарычев

Власти Соединенных Штатов в пятницу закрыли полосы в некоторых портах въезда на границе с Мексикой и намерены проводить дополнительные проверки на КПП, чтобы ограничить второстепенные поездки и распространение коронавируса, сообщил официальный представитель таможенной и пограничной службы США.

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С марта во время пандемии коронавируса второстепенные поездки были ограничены на границе, однако граждане США и постоянные жители все еще могут въезжать в Соединенные Штаты из Мексики. По словам представителя ведомства, новые меры нацелены на эту категорию лиц. "Нам нужно, чтобы эти люди дважды подумали о несущественных поездках и спросили себя, стоит ли во время этого путешествия рисковать их жизнями и жизнями других людей", - заявил представитель таможенной и пограничной службы США в Эль-Пасо Роджер Майер. Ведомство примет меры для сокращения второстепенных поездок на нескольких пунктах въезда в США в Техасе, Аризоне и Калифорнии. Время ожидания легковых автомобилей в этих портах въезда вечером в пятницу варьировалось от нескольких десятков минут до нескольких часов, спровоцировав волну недовольства среди водителей.

Президент США Дональд Трамп на фоне предвыборной кампании предпринял ряд радикальных шагов по сокращению иммиграции во время пандемии коронавируса, включая чрезвычайные пограничные правила, которые позволяют властям США быстро депортировать мигрантов, арестованных на границе В начале августа агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа рассматривала меры, запрещающие гражданам и обладателям вида на жительство в США возвращаться домой, если они подозреваются в заражении коронавирусом. Этот план в конечном итоге был отвергнут. По словам двух официальных лиц, знакомых с вопросом, Белый дом временно отказался от этого предложения, однако может настоять на введении данной меры.

Между тем

Власти Мексики в пятницу сообщили о 5928 новых случаях заболевания и 510 смертельных исходах. По уровню смертей от инфекции эта страна занимает третье место в мире после США и Бразилии.

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