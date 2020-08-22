Вузы начали публиковать первые приказы о зачислении на бюджет

Приемная кампания 2020 года подходит к завершению: в субботу, 22 августа, российские вузы вывешивают на своих официальных сайтах первые приказы о зачислении на бюджетные отделения бакалавриата и специалитета. В них - фамилии тех, кто поступил без вступительных испытаний, а также по квотам.

Также 22 августа начинается прием заявлений о согласии на зачисление от абитуриентов, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места. Они будут приниматься вплоть до 25 августа включительно. Но 23 августа сотрудники приемных комиссий выделят тех, кто подал заявление до заполнения 80 процентов основных мест. 24 августа каждый вуз издает приказ о зачислении 80 процентов абитуриентов.

После этого будут зачислены абитуриенты на оставшиеся 20% мест. Приказ должен быть подписан 26 августа.

Напомним, в этом году вузам выделено дополнительно 11,5 тысячи бюджетных мест. В приоритете - педагогические, инженерные, медицинские направления. Такая же тенденция сохранится и на будущий год.

Например, уже известно, что в 2021/22 учебном году рост мест для будущих педагогов составит более 15%.

Что касается мест для будущих айтишников, то в 2021/2022 году их станет больше - на 14 процентов. Всего вузам выделено на подготовку специалистов в сфере информационных технологий 92 с лишним тысячи мест.

По программам бакалавриата число бюджетных мест по IT-направлениям в 2021/22 учебном году увеличится в большинстве российских регионов. Так, по специальности "Математика и механика количество мест возрастет на 20%, на "Информатику и вычислительную технику", также как и на "Компьютерные и информационные науки" набор увеличится на 19, "Информационная безопасность" "подрастет" на 18%, а "Электроника, радиотехника и системы связи" - на 14%.

Среди регионов-лидеров по прибавке мест для бакалавров - Ингушетия, Новгородская область, Мордовия, Рязанская область и Ставропольский край. Вырастет количество бюджетных мест и по программам специалитета и магистратуры.

Комментарий

- Сегодня многие регионы активно развивают IT-направление. В качестве примера можно привести новый город Татарстана Иннополис, где экономика полностью основана на высокотехнологичных индустриях, - комментирует доцент Института системной и программной инженерии и информационных технологий МИЭТ Петр Федоров. - Кроме того, любые IT-специалисты обладают высокой мобильностью, что многие оценили в условиях режима самоизоляции. Это направление деятельности не привязано к месту, а если учитывать, что цифра сейчас проникает во все сферы жизни, то плюсы для регионов очевидны. В этом году на направлении "Программная инженерия" в МИЭТ конкурс среди поступающих только в рамках целевого приёма составил два человека на место, а по направлению "Прикладная информатика" - 3 человека на место. Сегодня уже зачислено 14 человек.