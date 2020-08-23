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23.08.2020 09:31
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ вынужден работать по субботам из-за огромного спроса

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

АвтоВАЗ ввел рабочие субботы на своем головном заводе в Тольятти, причина - компания исполняет крупный госзаказ на поставку 15 тысяч машин.

Фото: iStock
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Как пишет паблик "Нетипичный АвтоВАЗ", дополнительные смены введены 22 и 29 августа, а также во все четыре субботы сентября. Задействованы будут все автосборочные подразделения завода - производство автомобилей на платформе В0, линия выпуска Lada 4x4 и производство "Калина". В субботы рабочим платят по двойному тарифу.

10 июня глава АвтоВАЗа подписал приказ о введении с 31 августа на заводах компании сокращенной 4-дневной рабочей недели, однако 19 августа этот приказ отменили до его вступления в силу - таким образом, сохранен 5-дневный график, который теперь дополнен и шестым рабочим днем.

Напомним, что в конце мая правительство России приняло решение загрузить предприятия автопрома опережающими госзакупками техники - эта мера компенсирует спад потребительского спроса на авторынке.

#Lada