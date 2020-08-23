Как не заснуть за рулем и осилить езду на "дальняк"

В сезон отпусков и на фоне опасений, связанных с коронавирусом, многие наши соотечественники устремились в уединенные места - в горы, к морю, рекам, озерам. Причем подчас им приходится преодолевать большие расстояния с тем, чтобы не ночевать в гостиницах, опять-таки минимизируя риски "незащищенного" общения с персоналом. В этом материале мы обобщили опыт тех, кто освоил передвижение на "дальняк", умея при этом сохранять силы.

О роли планирования

Сначала об очевидном - перед дорогой нужно хорошо выспаться. Детально спланируйте поездку, оцените погодные условия, проверьте, нет ли по маршруту ремонтных работ, и если есть, предусмотрите варианты объезда. Закиньте деньги на транспондер, если поедете по платной дороге. Отметьте точки привалов и, возможно, ночевки.

Что взять в дорогу, чтобы облегчить путь

Чтобы сэкономить силы в дороге, заранее закупите несколько бутылок, а возможно, даже канистр с водой - пить лучше чаще, чтобы не допускать обезвоживания. Возьмите также термосы с кофе или чаем, а если позволяет здоровье, то и банки с "энергетиками". Соленый "фастфуд" в дальнюю дорогу лучше не брать. Лучше закупить такой калорийные и энергетически ценные продукты, как шоколад, орехи, сушеные фрукты.

Правильно настройте кресло и руль

Грамотная посадка в дальней дороге - залог успеха. Отрегулируйте водительское кресло так, чтобы запястья рук оказались на верхней части руля. Посадка с прямыми руками и ногами не рекомендована. И те и другие должны быть полусогнуты.

Важно также подобрать для вождения правильную обувь. Лучший вариант - спортивная обувь. Каблуки и громоздкие ботинки - под запретом. Что касается наклона спинки сиденья, он оптимален, когда кисти обхватывают руль на точках 12 и 6 часов. Шея и позвоночник при этом должны лежать на одной линии.

С какой скоростью ехать

Кто практикует езду с максимально разрешенной скоростью или даже быстрее, в результате расходует много сил. Разумнее передвигаться с умеренной скоростью, скажем, держать крейсерские 110 км/ч. Это также позволить вам сэкономить топливо и, как следствие, реже заезжать на заправки.

Какую музыку слушать

В дороге предпочтительнее либо не слушать музыку совсем, либо выбрать "легкие" мелодии - точно не тяжелый рок. Доказано, что в последнем случае водитель устает сильнее. С другой стороны, при первых признаках засыпания логично как раз сменить приоритеты и поставить раздражающий мотив, чтобы взбодриться.

Какие электронные помощники задействовать

Лучший помощник при езде на "дальняк", - круиз-контроль, в особенности - адаптивный, поддерживающий не только заданную скорость, но и дистанцию до впереди идущей машины. Системы контроля рядности и слепых зон, согласно исследованиям, также экономят силы водителей. Ну а название системы контроля за усталостью водителя говорит само за себя.

Действенные способы не заснуть за рулем

Если вы едете с напарником, вывод очевиден - при первых признаках усталости имеет смысл поменяться. Если же вы единственный водитель, используйте следующий алгоритм: почаще открывайте окно или настройте кондиционер на более холодный режим. Приток свежего воздуха повысит вашу концентрацию. Делайте остановки в пути каждый час, желательно при этом практиковать зарядку (приседания, отжимания, прыжки и т.п.). Выпейте крепкий чай, съешьте апельсин или другой цитрусовый, умойте лицо холодной водой. "Дальнобойщики" используют следующий прием - жуют жвачку, это отвлекает, стимулирует и не дает заснуть.

Что еще можно сделать? Как вариант - создать себе некоторый дискомфорт, например, установить спинку кресла прямо. Используй также резкие запахи - подойдут натуральные масла и цитрусовые.

Разговаривайте с попутчиками, если таковые есть на борту. Не забывайте и о таких мелочах, как записи с энергичной и малоприятной музыкой. На крайний случай можно выпить таблетки, которые предназначены для борьбы со сном за рулем. Это витамины, препараты на основе таурина и кофеина. Совсем устали? Тогда остановитесь на обочине, включите "аварийку", поставьте будильник на 15-20 минут и поспите. Только после этого продолжайте путь.