Как закрытие автосалонов скажется на доступности машин

Прошедший "коронакризис" вызвал массовое закрытие дилерских центров, что очевидно приведет к некоторому неудобству для автовладельцев, особенно в небольших городах. В то же время среди оставшихся автосалонов ослабления конкуренции не предвидится, а значит, возвращения к накручиванию дополнительных услуг и отказа от дилерских скидок опасаться не стоит.

Эпидемия продолжается

Российский авторитейл захлестнула волна банкротств дилерских центров после вынужденного простоя из-за эпидемии коронавируса. Впрочем, кризисные явления на авторынке появились еще в прошлом году, когда спрос на новые машины стал постепенно снижаться, а в начале 2020-го ситуацию усугубили очередное повышение утилизационного сбора и мартовский обвал рубля.

Последовавшие за этим апрель и май стали, пожалуй, худшими месяцами для российского авторитейла: из-за закрытия дилерских центров на карантин продажи новых машин рухнули более чем на 70% и 50% соответственно. Со снятием ограничений на работу автосалонов спрос естественным образом начал восстанавливаться, что в июле даже вылилось в рост авторынка. Однако до этого времени дожили далеко не все дилеры.

Так, за первое полугодие 2020-го число дилерских предприятий в России сократилось на 218 единиц и составило 3152 центра, гласят данные агентства "Автостат". Таким образом, в отчетный период в стране закрылось почти в 3 раза больше автосалонов, чем за весь прошлый год (80 штук).

"В апреле-мае во многих регионах был введен карантин, который фактически парализовал работу дилерских центров. Это стало своеобразным стресс-тестом для экономики дилерских предприятий, и компании, у которых не было запаса прочности, находились в очень тяжелой ситуации. Хотя сейчас карантин снят, и продажи восстановились, говорить, что кризис преодолен, нельзя. Количество дилерских центров продолжит сокращаться", - комментирует директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников.

В свою очередь, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК "АвтоСпецЦентр" Александр Захаров отмечает, что после снятия режима самоизоляции на авторынке наступил отложенный спрос, однако дилеры столкнулись с новым вызовом - отсутствием автомобилей к реализации на своих складах. Заводы простаивали во время карантина и повторно приостановили свои конвейеры на плановые летние каникулы. В результате на сегодняшний день в дилерских сетях сложился острый дефицит автомобилей, поэтому некоторые игроки рынка просто вынуждены закрыть свои дилерские предприятия.

"Китайцы" раскидывают сети

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Что касается марочной структуры дилерских сетей, больше всего автосалонов в нашей стране имеет АвтоВАЗ, сумевший в этом году сохранить их в полном составе. Вместе с тем полностью произошел процесс интеграции бренда Chevrolet Niva в дилерскую сеть Lada (-122 дилерских центра).

Кроме того, новый официальный дистрибьютор UzAuto в России компания "Келес Рус" формирует дилерскую сеть в соответствии с текущими стандартами и требованиями бренда Chevrolet. На сегодняшний день на дилерство Chevrolet массового сегмента претендуют несколько десятков дилерских предприятий-кандидатов, которые расположены в крупных городах на территории России, с целью ее равномерного охвата. В сеть могут войти и часть существующих дилеров Ravon с учетом их географического расположения и степени соответствия стандартам бренда, говорится в исследовании "Автостата".

Среди тех производителей, которые в январе-июне 2020 года нарастили свои дилерские сети, особенно выделяются китайские. Например, у Сhangan прибавилось 26 дилеров (при этом закрылось 9), у FAW открылось 12 (закрылось 3). Отметился открытием 9 новых центров и самый популярный сегодня китайский бренд Haval. Также добавили к своим уже открытым автосалонам еще несколько JAC, Chery и Geely.

А вот из марок, чьи дилерские сети сократились наиболее заметно, стоит отметить Lifan - у этого китайского автопроизводителя стало на 13 центров меньше. Кроме того, с российского рынка ушел бренд Hawtai, закрывший 38 своих автосалонов.

По словам Владимира Мирошникова, у многих китайских автопроизводителей сравнительно низкие требования к инвестициям в открытие нового дилерского центра. В то же время в связи с уходом некоторых брендов из России на рынке много пустующих дилерских центров. Чаще всего именно в таких помещениях, которые раньше занимали другие бренды, и появляются дилерские центры китайских марок.

"Китайские производители сегодня выбрали долгосрочную стратегию по захвату российского рынка. Новый кризис - это новые возможности. Сейчас они готовы пойти на демпинг и уступки, но через 5-10 лет китайские компании заработают на нашем рынке свое с компенсацией всех вложенных инвестиций", - рассуждает Александр Захаров.

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Несмотря на массовое закрытие автосалонов в последнее время, количество дилерских центров, необходимых для продажи и обслуживания автомобилей, на сегодняшний день все еще остается избыточным. Построенные в свое время более 4 тыс. автосалонов были рассчитаны на объемы продаж более 3,5 млн машин в год, а текущая емкость российского авторынка в 2,5 раза меньше.

В связи с этим стоит ожидать дальнейшего сокращения дилерских сетей, которое будет продолжаться до тех пор, пока объемы рынка и мощности отрасли авторитейла не достигнут относительного равновесия. Новые дилерские предприятия если и будут открываться, то, скорее, взамен обанкротившихся. При этом даже с учетом текущего количества автосалонов Россия демонстрирует относительно невысокую степень охвата рынка дилерскими центрами по сравнению, например, со странами Западной Европы.

Как считает Владимир Мирошников, сегодня объемы платежеспособного спроса в регионах не обеспечивают возможности дальнейшего развития дилерской сети, а неустойчивость рынка не позволяет выйти на стабильную прибыль игрокам, открывшим свои дилерские точки в последние 3-5 лет. Дилерский бизнес низкомаржинален и требует больших инвестиций в технологии и обучение персонала.

"Кризис, разворачивающийся сейчас, будет толкать компании, которые не смогли выстроить сбалансированную модель, либо к закрытию, либо к продаже. Процесс консолидации рынка в руках крупных холдингов и ухода небольших дилеров продолжится. Конкуренция между дилерами сейчас и так очень высока, и ожидать ее ослабления не приходится. Борьба за клиента как между брендами, так и между дилерами продолжится", - резюмирует Владимир Мирошников.