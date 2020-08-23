Речь не идет о том, что регистрацией автомобилей будут заниматься только МФЦ. Это дело остается за Госавтоинспекцией. По сути, речь идет о том, что сотрудники регистрационных подразделений Госавтоинспекции разместятся в МФЦ.
Как пояснили в Госавтоинспекции, постановление устанавливает возможность размещения сотрудников Госавтоинспекции на территории МФЦ. А также порядок взаимодействия заявителя с сотрудником Госавтоинспекции при предоставлении государственной услуги при регистрации транспортного средства.
Также Госавтоинспекция поясняет, что сотрудники МФЦ будут осуществлять лишь прием и выдачу документов и государственных регистрационных знаков. Все остальные административные процедуры, связанные с осмотром транспортного средства, проверочными мероприятиями, оформлением регистрационных документов, присвоением регистрационных номеров, как и ранее, будут осуществлять сотрудники ГИБДД. То есть сотрудник МФЦ примет документы, составит заявление и отправит автовладельца с этими бумагами на площадку. Чтобы оказывать такие услуги у МФЦ должна быть площадка для осмотра автомобилей. Сотрудник ГИБДД осмотрит машину, сверит номера, далее документы уйдут к сотруднику ГИБДД, который проведет все необходимые проверки по базам данным, зарегистрирует машину, оформит свидетельство о регистрации, присвоит номера. А сотрудник МФЦ все это выдаст автовладельцу. По сути, с инспектором ГИБДД автовладелец встретится только на площадке осмотра транспорта. Хотя по-прежнему всей процедурой регистрации будет заниматься именно Госавтоинспекция.
Сейчас такую услугу оказывают в трех столичных МФЦ. Там организованы площадки осмотра транспорта, а также работают сотрудники ГИБДД. Все взаимодействие с МФЦ сводится к предоставлению инспекторам ГИБДД соответствующих площадок и помещений. Это расширяет доступность услуги. Столичный опыт показал, что эксперимент удался, поэтому и было подготовлено постановление правительства, которое теперь распространит этот опыт на другие регионы.
Напомним, что сейчас также на базе МФЦ можно обменять водительские удостоверения по истечении их срока действия и при их утрате. В МФЦ можно обменять иностранные права на российские, а также получить международные права. Но в данной ситуации МФЦ выполняет лишь посреднические услуги.
То есть собирает документы, делает фотографии, направляет все это в ГИБДД, а потом выдает водителю готовое удостоверение. При этом срок обмена прав через МФЦ составляет до 15 суток. В ГИБДД это делается в течение часа. Регистрация транспорта в столичных МФЦ занимает столько же времени, сколько и в ГИБДД.
При этом надо заранее записаться на регистрацию через портал Госуслуг. Таким образом увеличивается количество мест оказания этой услуги.
Самим МФЦ тоже необходимо подготовиться к этому моменту. А именно выделить площадки осмотра автомобилей и предоставить инспекторам рабочие места, а также места для хранения спецпродукции.
Документ вступит в силу 29 августа. Но это не значит, что сразу все МФЦ в стране тут же начнут регистрировать автомобили. Даже Москве за два года удалось наладить такую работу в трех центрах.