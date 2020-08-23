Зарегистрировать автомобиль теперь можно будет в многофункциональных центрах. Правда, центры должны быть для этого подготовлены. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Речь не идет о том, что регистрацией автомобилей будут заниматься только МФЦ. Это дело остается за Госавтоинспекцией. По сути, речь идет о том, что сотрудники регистрационных подразделений Госавтоинспекции разместятся в МФЦ.

Как пояснили в Госавтоинспекции, постановление устанавливает возможность размещения сотрудников Госавтоинспекции на территории МФЦ. А также порядок взаимодействия заявителя с сотрудником Госавтоинспекции при предоставлении государственной услуги при регистрации транспортного средства.

Также Госавтоинспекция поясняет, что сотрудники МФЦ будут осуществлять лишь прием и выдачу документов и государственных регистрационных знаков. Все остальные административные процедуры, связанные с осмотром транспортного средства, проверочными мероприятиями, оформлением регистрационных документов, присвоением регистрационных номеров, как и ранее, будут осуществлять сотрудники ГИБДД. То есть сотрудник МФЦ примет документы, составит заявление и отправит автовладельца с этими бумагами на площадку. Чтобы оказывать такие услуги у МФЦ должна быть площадка для осмотра автомобилей. Сотрудник ГИБДД осмотрит машину, сверит номера, далее документы уйдут к сотруднику ГИБДД, который проведет все необходимые проверки по базам данным, зарегистрирует машину, оформит свидетельство о регистрации, присвоит номера. А сотрудник МФЦ все это выдаст автовладельцу. По сути, с инспектором ГИБДД автовладелец встретится только на площадке осмотра транспорта. Хотя по-прежнему всей процедурой регистрации будет заниматься именно Госавтоинспекция.

Сейчас такую услугу оказывают в трех столичных МФЦ. Там организованы площадки осмотра транспорта, а также работают сотрудники ГИБДД. Все взаимодействие с МФЦ сводится к предоставлению инспекторам ГИБДД соответствующих площадок и помещений. Это расширяет доступность услуги. Столичный опыт показал, что эксперимент удался, поэтому и было подготовлено постановление правительства, которое теперь распространит этот опыт на другие регионы.

Напомним, что сейчас также на базе МФЦ можно обменять водительские удостоверения по истечении их срока действия и при их утрате. В МФЦ можно обменять иностранные права на российские, а также получить международные права. Но в данной ситуации МФЦ выполняет лишь посреднические услуги.

То есть собирает документы, делает фотографии, направляет все это в ГИБДД, а потом выдает водителю готовое удостоверение. При этом срок обмена прав через МФЦ составляет до 15 суток. В ГИБДД это делается в течение часа. Регистрация транспорта в столичных МФЦ занимает столько же времени, сколько и в ГИБДД.

При этом надо заранее записаться на регистрацию через портал Госуслуг. Таким образом увеличивается количество мест оказания этой услуги.

Процедура для автовладельца не меняется. Просто увеличивается количество мест, где можно зарегистрировать автомобиль

Самим МФЦ тоже необходимо подготовиться к этому моменту. А именно выделить площадки осмотра автомобилей и предоставить инспекторам рабочие места, а также места для хранения спецпродукции.

Документ вступит в силу 29 августа. Но это не значит, что сразу все МФЦ в стране тут же начнут регистрировать автомобили. Даже Москве за два года удалось наладить такую работу в трех центрах.