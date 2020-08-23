Клуб Овечкина "Вашингтон" остался без тренера

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон", за который выступает Александр Овечкин, Тодд Рирден покидает свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте "столичных".

"Мы ожидаем большего от нашей команды. Есть ощущение, что в управлении необходим новый подход. Хотелось бы поблагодарить Тодда. Он был важной частью клуба на протяжении более чем половины десятилетия, включая триумф в Кубке Стэнли в 2018 году. Желаем ему и его семье всего наилучшего в дальнейшем", - отметил генеральный менеджер и вице-президент "Вашингтона" Брайан Маклеллан.

Рирден был 18-м главным тренером в истории "столичных". В 2018 году он сменил на этом посту Барри Троца, а до того четыре года трудился в штабе команды. В нынешнем розыгрыше Овечкин и компания вылетели в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв серию с "Айлендерс" (1-4).