Слабый контроль за весом фур, нагрузками на ось приводит к разрушению дорог. Однако владельцы дорог не спешат такой контроль наладить. Может быть, это кому-либо выгодно?

По экспертным оценкам, около четверти федеральных дорог эксплуатируется с превышением расчетной интенсивности движения и нагрузки. А если добавить к этому увеличение нагрузки по весовым параметрам, то идет их ускоренное разрушение. И они требуют постоянного ремонта.

Традиционно в конце лета и осенью по дорогам идут перегруженные арбузовозы, зерновозы. В течение всего года идут лесовозы. И практически без перерыва те, кто везет щебень, песок, а также асфальт для строительства и ремонта тех же дорог.

Уже давно идет некий негласный спор: кто должен выявлять перегруз - ГИБДД или Ространснадзор? Однако ГИБДД занимается только тем, что касается безопасности дорожного движения. Контроль коммерческих перевозок - немного другая сфера. Перегруженный грузовик не представляет опасности на дороге для окружающих, пока хватает тормозов, чтобы его остановить. Но дорогам он наносит серьезный урон. Откуда на свежепроложенной или отремонтированной дороге еще до конца сезона появляется колея? Именно от проезда таких перегруженных машин.

Между тем еще в 2018 году минтранс утвердил порядок организации пунктов весового и габаритного контроля. В соответствии с постановлением правительства весогабаритный контроль осуществляет Ространснадзор. В 257-м федеральном законе сотрудникам этой организации предоставлено право остановки транспорта в местах весогабаритного контроля. То есть даже инспектор ДПС не нужен, чтобы эти сотрудники остановили машину.

Штрафы за перегруз редки. Может, ремонтировать дороги выгоднее, чем не допускать их разрушения?

Более того, владельцы автомобильных дорог и госкомпания "Российские автомобильные дороги" наделены правом принятия решения об установке специальных автоматических средств для фиксации нарушений правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

Однако до сих пор эти возможности довольно плохо используются. Так называемые рамки весогабаритного контроля встречаются не очень часто на дорогах. Региональные власти на этом экономят, разоряясь на ремонте дорог. Хотя штрафы за нарушения весогабаритов, согласно Бюджетному кодексу, с 1 января этого года и до 1 января 2024 года зачисляются именно в бюджет региона. То есть регионы на таком контроле могут значительно пополнить бюджет, ведь штрафы за такие нарушения не маленькие. Превышение допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось, либо массы транспортного средства или нагрузки на ось, указанных в специальном разрешении, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществившими погрузку в транспортное средство, влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Но почему-то никто не спешит осуществлять такой контроль. Похоже, ремонтировать дороги выгоднее, чем не допускать их разрушения.

Как сообщил корреспонденту "РГ" член межотраслевого экспертного совета при Минтрансе России Тарас Коваль, в европейских странах именно так все и устроено. Полиция обеспечивает на дороге безопасность, а транспортная инспекция контролирует соблюдение правил перевозки по дорогам грузов и сохранность дорог.