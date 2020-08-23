Лукашенко вышел за оцепление и обратился с благодарностью к силовикам

На видео пролета над городом отчетливо слышно как президент просит пилота направить вертолет ближе к проспекту Победителей. "Как крысы разбежались. Разбежались. Они узнали, что здесь будет жарко", - прокомментировал вид из иллюминатора Лукашенко, передает ТАСС.

Выйдя из оцепления к сотрудникам ОМОН, президент поблагодарил силовиков за стойкость. "Спасибо, вы красавцы", - обратился Лукашенко к находившимся рядом сотрудникам правоохранительных органов. В ответ он услышал: "Мы с вами до конца!".

Как сообщают корреспонденты российских СМИ с места событий, в настоящий момент в центре Минска спокойно, на кадрах с площади Независимости видно, что протестующих практически не осталось. Часть спецтехники, сил ОМОН и армейские подразделения также покинули места своего расположения.