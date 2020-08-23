На российских трассах появятся шесть новых обходов городов

Шесть обходов городов сейчас строят в России в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", рассказали "Российской газете" в Росавтодоре. По некоторым объектам работы завершат досрочно.

География обширна, работы ведут в Красноярске и Калуге, Сыктывкаре, Иванове, Туле и Аксае. Где-то строится новая дорога с современным качественным покрытием, где-то появится новый мост. В нацпроект вкладываются миллиарды рублей. Эффект для экономики будет неизмеримо больше. Появление новых дорог, которые затем обрастают инфраструктурой, приводит в итогек новому качеству жизни, отмечал министр транспорта Евгений Дитрих.

"Обходы вокруг городов у нас в стране строили и раньше, но, к сожалению, здесь мы сильно отстали и от здравого смысла, и от мирового опыта", - говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин. Сейчас отставание наверстывается, добавляет он.

Так, уже в этом году откроется движение по новому обходу вокруг Красноярска, на год раньше запланированного срока. Реконструкцию трехкилометрового участка трассы от поселка Солонцы до Северного шоссе под Красноярском начали в октябре 2019 года. Старый мост через реку Качу разобрали, на его месте возводят новый. "На обходе появится не только качественное дорожное полотно, но и новое освещение, ливневая канализация с современной системой очистки воды, а также металлическое барьерное ограждение для разделения встречных потоков и разметка", - пояснили в Росавтодоре.

Строящаяся новая дорога у Иваново замкнет Западный обход города. Сейчас она готова уже на 72%. Строят ее на месте старого полигона твердых бытовых отходов. Магистраль строится по новому ГОСТу, покрытие нижнего слоя более плотное, чтобы дорога выдерживала интенсивное движение большегрузов, подчеркивают в Росавтодоре. Проектом предусмотрено четырехполосное движение, две круговые развязки, освещение проезжей части, пешеходный тротуар.

Северный обход Калуги протяженностью 22 км станет продолжением Южного обхода. В итоге транспортная артерия свяжет транзитным коридором сразу три федеральные трассы и международный транспортный маршрут Европа - Западный Китай. Сейчас на объекте снимают почвенно-растительный слой, прокладывают водопропускные трубы и сооружают временные дороги. В итоге будет введена в эксплуатацию Калужская кольцевая автомобильная дорога общей протяженностью 83,7 км. Завершить строительство планируется в 2022 году.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Евгений Гайва

Под Тулой идет строительство второй очереди Восточного обхода протяженностью участка около 12 км. В этом году на первом и втором этапах предстоит с нуля построить почти 7,8 км дороги и две двухуровневые развязки. Одна из них обеспечит примыкание новой дороги к трассе Орел - Тамбов. Эта стройка повлияет и на дорожную ситуацию в Липецке. Здесь строится Восточный обход промышленной зоны города. В 2024 году вокруг областного центра замкнется полноценная кольцевая автодорога, которая обеспечит межрегиональные транспортные связи с выходом на федеральные трассы М-4 "Дон" и Р-22 "Каспий".

Северный обход Аксая - небольшого города в Ростовской области - повлияет на движение по федеральной трассе "Дон". Протяженность новой дороги составит 2,3 км. Работы на объекте начались в мае этого года, завершить планируется в 2021 году. Появится альтернативный путь в Аксай, жители города и ближайших населенных пунктов смогут напрямую выезжать в северном направлении на магистраль М-4 "Дон". Под Сыктывкаром также ведется ремонт участка трассы Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар.

Строительство обходов городов важно для ускорения движения грузов, улучшения экологической обстановки и повышения качества жизни горожан

Обходы городов важны с гуманитарной точки зрения - важно убрать интенсивный транзитный транспортный поток из города, говорит Блинкин. Во многих случаях такое движение делает жизнь людей невыносимой. С экономической точки зрения объезд города без светофоров и ограничения движения ускоряет движение грузов, говорит эксперт.

Важны также вопросы экологии. "Когда машины проезжают без остановки на светофорах в обход городов, экологическая обстановка как минимум не ухудшается", - добавляет заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский. Всего по нацпроекту к 2024 году предполагается построить 17 обходов городов, хочется, чтобы планы были выполнены, говорит депутат. Пока по объектам нацпроекта БАКД секвестирования нет, запланированные мероприятия реализуются, добав­ляет он.