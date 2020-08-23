Необычные УАЗы: какие версии мог получить "Патриот"

Мало кто помнит, но уазовцы пытались разработать целую линейку автомобилей на базе "Патриота", в числе которых минивэн, двухместный пикап и даже вариант с приставкой "Спорт". К 15-летию флагманской модели отечественной марки "Российская газета" решила рассказать про необычные модификации УАЗов на платформе "Патриота".

Минивэн УАЗ-3165М

В серию УАЗ "Патриот", он же УАЗ-3163, пошёл в августе далёкого 2005 года. Модель является глубоко рестайлинговым УАЗ-3162 "Симбир". В 2003 году Ульяновский автозавод представил УАЗ-3165М с полукапотной компоновкой кузова. Автомобиль был развитием проекта УАЗ-3165 "Симба" конца 1990-х годов. Модернизированный минивэн базировался на платформе "Патриота" с теми же двигателями и коробкой, он отличался кузовом и шасси, унифицированным по мостам с "донором".

Под капотом УАЗ-3165М располагался бензиновый двигатель ЗМЗ-409 объёмом 2,7 литра и мощностью 128 л. с., который сочетался с пятиступенчатой механической коробкой передач. Машину планировали выпускать и с дизельным мотором.

Снаружи полноприводный минивэн имел крупные фары и широкую решётку радиатора, также обладал высоким клиренсом и большими углами въезда/съезда. Внутри передняя панель автомобиля была позаимствована у "Патриота", салон вмещал до девяти человек.

Модель создавалась на смену древней "Буханки". Всего таких экспериментальных микроавтобусов УАЗ изготовил три экземпляра, один из них стоит в заводском музее, один эксплуатируется в Москве. Помимо пассажирских микроавтобусов был построен и цельнометаллический грузовой фургон. Последняя версия УАЗа-3165 была продемонстрирована в 2005 году. Несмотря на высокий потенциал, машина так и не увидела свет. Завод закрыл проект, посчитав его экономически нецелесообразным.

Пикап УАЗ-23602

В 2006 году на Московском автосалоне УАЗ показал двухместный пикап с однорядной кабиной. Модель с заводским индексом УАЗ-23602-050 была построена на базе узлов и агрегатов "Патриота".

Экспериментальный автомобиль оборудовался комфортабельной кабиной и системой полного привода от "Патриота", цельной грузовой платформой с откидываемым задним бортом, с силовым задним бампером и таким же каркасом. Вместительный отсек рассчитывался на перевозку до 800 кг груза. Перспективный внедорожный пикап оснащался 128-сильным "атмосферником" ЗМЗ-409.

Модель с одинарной кабиной так и осталась прототипом. В серийное производство пошёл вариант с отдельной металлической платформой под названием УАЗ "Карго". "Карго" мог увезти лишь 725 кг. Лёгкий грузовичок в 2017 году заменил УАЗ "Профи". Грузоподъёмность всех версий "Профи" - полторы тонны. В "полуторку" устанавливается силовой агрегат ЗМЗ-Про (149 л. с.) и пятиступенчатая "механика". К слову, в текущем году "Профи" должен получить "тяжёлую" версию с двухскатной ошиновкой и новым задним мостом. Отметим, что с точки зрения дизайна экстерьера УАЗ-23602 выглядит гармоничнее своих преемников.

Что касается полноценного пятиместного пикапа, то в 2008 году завод начал выпуск "Пикапа" со сдвоенной кабиной и удлинённой до 3 метров колесной базой.

УАЗ "Патриот Спорт"

Ещё одной интересной вариацией "Патриота" являлась модификация "Спорт". Выход "Патриота Спорт", или УАЗа-3164, состоялся в 2010 году. Уазовцы пытались возродить короткобазную модель -3160, которая имела колёсную базу в 2400 мм.

Новый внедорожник уже в облике "Патриота" отличался уменьшенной на 300 мм длиной, укороченной на 360 мм колёсной базой, сниженной на 50 кг массой и спойлером на пятой двери.

Автомобиль сохранил пятидверную компоновку, стал компактнее. Основные изменения по длине внедорожника были осуществлены за счет уменьшения габаритных размеров багажника и проёма задних дверей. Вместимость багажного отделения составляла 600 литров. Грузоподъёмность "Патриота" сохранилась на отметке в 600 кг.

Объём внутреннего пространства сократился на 700 литров. В салоне были установлены упрощённые передние сиденья, из багажника убрали "лавки" по бортам, сократился и выбор доступных опций.

В движение "Патриот Спорт" приводился либо 128-сильным мотором, либо агрегатом ЗМЗ-4091 мощностью 112 л. с. (для стандартного "Патриота" такой двигатель не предлагался). Прогнозировалась и дизельная версия.

К достоинствам укороченного "Патриота" относились манёвренность, высокая проходимость, улучшенные характеристики углов съезда и въезда, радиус продольной проходимости.

Модификация "Спорт" была на 70-90 тысяч рублей дешевле обычного "Патриота". Ульяновский завод планировал ежемесячно собирать до 900 автомобилей. Но спрос на УАЗ "Патриот Спорт" оказался значительно ниже ожидаемого. Уже в 2011 году модель сняли с конвейера. Покупателей нашли меньше 3 тысяч машин.