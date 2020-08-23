Поветкин нокаутировал Уайта и стал временным чемпионом WBC

Россиянин Александр Поветкин завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе благодаря победе над британцем Диллианом Уайтом в Великобритании.

Первые несколько раундов прошли в равной, в целом борьбе, хотя небольшое преимущество было у Уайта. Ключевым стал пятый раунд. Дважды в нокдауне оказывался Поветкин, а потом таким же встречным ударом он отправил оппонента в нокаут.

Временный титул позволит Александру провести бой с действующим чемпионом мира WBC - еще одним британцем Тайсоном Фьюри. У Фьюри в декабре запланирован поединок с представителем США Деонтеем Уайлдером, с победителем которого и встретится россиянин.

Всего в активе 40-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья. Что касается Уайта, то в его послужном списке 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.