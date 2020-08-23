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23.08.2020 00:00
Рубрика: Происшествия

Взрывная волна

В Ярославле от взрыва газа погибли три человека
Текст: Ирина Штольба (Ярославская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 187(8241)
Взрыв газа произошел в жилом десятиэтажном панельном доме в Дзержинском районе Ярославля пятничным вечером, 21 августа. В результате погибли три человека, четверо пострадали.

От взрывной волны на четвертом этаже обрушились межэтажные перекрытия с пятого по третий этаж. Шесть квартир оказались разрушены полностью, двенадцать частично. Тело 64-летней погибшей женщины, жившей в квартире на четвертом этаже, спасатели достали из-под завалов около десяти часов вечера.

Фото: ГУ МЧС РФ по Ярославской области/ТАСС
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Судьба еще двух жильцов подъезда, в том числе восьмилетнего мальчика, оставалась неизвестной, но уже ночью выяснилось, что чуда не произошло: они тоже обнаружены погибшими. Еще четыре человека травмированы. В правительстве региона уточнили, что трое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести, один отправлен на амбулаторное лечение.

Всех жителей шестиподъездного дома эвакуировали - сначала в здание администрации Дзержинского района, где напоили чаем и оказали психологическую помощь. Затем часть жильцов разместили в одной из гостиниц, однако многие предпочли поехать к родственникам и друзьям, добраться до которых им помогли автоволонтеры. Опустевший дом охраняют сотрудники полиции и Росгвардии. Губернатор области Дмитрий Миронов сообщил о том, что семьям трех погибших будет выделено по одному миллиону рублей, а тем, кто сейчас находится в больнице, - по 200 тысяч. Сегодня власти региона примут решение по выплатам за утерю единственного жилья, а в ближайшие дни - и по дальнейшей судьбе здания.

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