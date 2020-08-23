В стране с размахом отметили День Государственного флага

Вчера Россия отмечала День Государственного флага. Праздничные акции, флешмобы и представления прошли во всех регионах. И в каждом постарались сделать их яркими и запоминающимися. В столице российскому флагу, одному из главных государственных символов страны, посвятили необычные шоу, а на улицах города москвичей весь день поздравляли волонтеры.

Все выходные столицу украшали праздничные плакаты и флаги. На мостах появились специальные композиции, дома в центре города раскрасила трехцветная подсветка, а на Арбате показывали тематические ролики. Праздничные мероприятия прошли в парках, на улицах, музеях и выставочных залах. Центральной площадкой стал Музей Победы на Поклонной горе. У его стен развернули самый большой флаг страны, занесенный в книгу рекордов России. Гигантский триколор площадью тысяча квадратных метров хранится в Музее Победы и раз в год москвичи и гости столицы могут прикоснуться к нему. Торжественная церемония его показа проходит с 2015 года.

В этом году огромное полотнище развернули и держали представители подразделений Федеральной службы войск Нацгвардии, Первого отдельного стрелкового Семеновского полка, "Юнармии" и волонтеры музея. Желающих посмотреть на масштабную патриотическую акцию собралось немало: когда еще увидишь триколор размером 27 на 40 метров? "Мы вышли с дочкой погулять, и оказались в центре праздника. Теперь трехлетняя Саша знает, что есть такой праздник - День российского флага, который объединяет патриотов нашей страны", - поделилась москвичка Елена Гусева. Как и сотни других москвичей, мама с дочкой сфотографировалась на фоне большого флага, а потом стали свидетелями еще одной акции - запуска десятков воздушных шаров в цветах триколора. Всем гостям парка волонтеры подарили на память трехцветные ленточки.

Добровольцы, кстати, вышли поздравить горожан с праздником. К акции присоединились представители Совета транспортной молодежи. Они дарили символ праздника и хорошее настроение жителям столицы на остановках общественного транспорта, пассажирам подземки, трамваев, электробусов. За шесть часов 200 волонтеров раздали москвичам 50 тысяч лент. Свою активность объясняют просто: рады вернуться к добрым делам. 54-летняя Зульфия Вершинина призналась "РГ", что последняя акция, в которой она участвовала, была весной, в честь 8-го марта. "Это счастье вернуться к обычной жизни, к добровольчеству. На Пушкинской площади я от души поздравила москвичей. Внутри добровольческого движения нас - участников подобных акций называют волонтерами настроения, потому что одна из наших миссий - дарить позитив окружающим", - поделилась она.

Москвичей, которые бы не знали о празднике российского флага, корреспондентам "РГ" встретилось немного. "С утра уже поделился с друзьями открытками с поздравлениями в WhatsApp, - рассказал Алий Тоторкулов. - Я много путешествую и вижу, как жители разных стран относятся к своим флагам. В Турции, например, в любой праздник принято выставлять из окон красные флаги. Я считаю, что это отличное выражение патриотизма и хотелось бы, чтобы и у нас, в Москве, было также".

О том, что значат цвета российского флага, многие тоже осведомлены. "Белый - чистота, свобода, совершенство. Синий - вера и верность. Красный - мужество, сила и кровь, пролитая при защите Родины", - рассказала Раиса Мечканова. Но однозначного ответа на этот вопрос нет, историки до сих пор не пришли к согласию о значении цветов. Но сути символа страны это не меняет.

Широко отметили День российского флага и в регионах. В Дагестане провели необычную акцию сотрудники МЧС. Они разместили специально изготовленный десятиметровый триколор на горе Шалбуздаг. Осуществить эту почетную миссию доверили спасателям Дагестанского поисково-спасательного отряда. специально был изготовлен десятиметровый флаг. А в столице Калмыкии Элисте стартовал праздничный мотопробег. Колонна мотоциклов отправилась к сакральному месту Калмыкии - Одинокому тополю, который, кстати, в прошлом году был признан Деревом России. Машины с флагами проехали и по улицам калмыцких поселков. Прохожим волонтеры раздавали тематические буклеты, маленькие флажки и трехцветные ленточки.

В Волгограде напротив стадиона развернули 100-метровый флаг, а иллюминацию на Танцующем мосту окрасили в национальные цвета. Сотрудники "Волгоградпатриотцентра" запустили онлайн-викторину, посвященную истории триколора. По результатам конкурса пять лучших участников получат в подарок энциклопедии "Великая Отечественная война". А библиотекари дистанционно рассказали об истории возникновения праздника, о значении государственных символов: флага, герба и гимна.

Астраханцы отметили день российского флага необычным флешмобом: в течение дня триколор путешествовал по достопримечательностям города от Кремля до водного поля с цветущими лотосами на реке Кривая Болда, рядом с островом Болдинским. Всего в акции приняли участие 12 активистов и шесть транспортных средств, которые в общей сложности проделали путь в 25 километров.

В Вологде состоялся фестиваль граффити. Команды молодых людей создавали изображения на патриотическую тему по заранее подготовленным макетам на корте настадионе школы №14 и на парковке на улице Фрязиновской. Молодежный центр "ГОР.СОМ 35" организовал пешеходный квест "Прошагай, город". Двадцати юным гражданам мэр города Сергей Воропанов торжественно вручил паспорта и памятные подарки.

В Калининградской области в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации добыли уникальный янтарь весом 1459 граммов. Самородок назвали "Триколором".