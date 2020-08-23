Видео: В амурском Белогорске прорвало дамбу

Ночью 23 августа в дамбе, сооруженной на берегу реки Томь в Белогорске Амурской области произошел прорыв. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ, берегоукрепительная насыпь не выдержала на одном участке.

"Его ширина три метра, глубина до 1,5 метров. Оперативно были организованы берегоукрепительные работы силами аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Амурской области и областных спасателей. Проведение работ осложняет сильное течение реки", - отмечает ведомство.

Спасатели отправились по дворам дачного поселка на острове Старица, чтобы предупредить людей об опасности и возможности эвакуации. Для пострадавших подготовлен пункт временного размещения. К 6-00 по местному времени решили покинуть свое жилье два человека, остальные от эвакуации отказались. Ведомство напоминает, что жителей заранее предупреждали о возможном подтоплении поселка, необходимости собрать урожай, сохранить имущество.

Сотрудники ведомства сейчас не только восстанавливают дамбу, но и ведут постоянное наблюдение за обстановкой, в том числе и с помощью беспилотника.

Вчера комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела в Белогорске режим ЧС, связанный с повышением уровня воды в реке Томь, левом притоке Зеи. По прогнозам гидрологов, уровень воды в ней 24-25 августа достигнет 400 сантиметров. Положение может ухудшить циклон, который в эти дни ждут в Приамурье.