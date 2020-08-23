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23.08.2020 19:30
Рубрика: Общество

Вывезенных из Сирии российских детей передали родственникам

Текст: Елена Яковлева

Вывезенные из приютов и тюрем Дамаска российские дети вернулись к своим родственникам. Теперь они отправятся домой в Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию и еще в пять регионов России.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова любит говорить, что все сделано и завершено, только в самом конце любой операции. Похоже, такой момент настал.

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"Именно сейчас, когда дети вернулись к своим родственникам, когда мы видели эту встречу, можно сказать, что этот выезд завершен, - сказала она журналистам. - И мы начинаем готовиться к следующему. Дети счастливы, впечатления родственников сложно передать словами, что чувствуют они, это просто видно, как они их обнимают - понятно без слов".

Речь о 26 российских детях, которые вернулись на родину из Дамаска во вторник.

Но документы на возвращение из Сирии готовы для 122 российских детей. Вылет за остальными будет организован в ближайшее время тремя-четырьмя рейсами, уточнила Анна Кузнецова.

По ее словам, то, что довелось пережить в лагерях и тюрьмах этим детям "очень страшно", а они находились в них годами.

"Сейчас предстоит дорога домой, но еще больше работы предстоит с ними, - сказала Анна Кузнецова. - Мы сегодня уже переговорили со многими специалистами, которые готовы подключиться к тому, чтобы помочь им освоиться здесь, устроиться в садике. Может потребоваться помощь психологов. Некоторые дети, находясь в приюте, хорошо освоили арабскую речь, поэтому придется заново учить русский".

Анна Кузнецова добавила, что все вопросы в регионах будут помогать решать специалисты и уполномоченные по правам ребенка в регионах. "Очень хочется, чтобы у этих детей теперь началась настоящая мирная жизнь, - сказала Кузнецова, - а мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы она была.

При этом продолжается розыск оставшихся в лагерях в Сирии 87 российских детей. Всего же, по самым приблизительным подсчетам, там может находиться порядка 200 детей.

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"Очень важно на этом этапе, чтобы на следующий рейс попали дети, которые больны, которым требуется срочная медицинская помощь, - сказала Анна Кузнецова. - К сожалению, они не попали в этот рейс из-за ограничений, связанных с коронавирусом, и сложной обстановкой, связанной с перемещением между лагерями".

Каждый рейс выявляет новых ребятишек. "Находясь в этот раз в Дамаске, мы смогли попасть в еще одну тюрьму, где находилась семья с нашими детьми, - цитирует детского омбудсмена агентство РИА Новости. - На них мы также будем сейчас оформлять документы, потому что еще на восемь детей взята проба ДНК. Это теперь следующая задача - оформление документов - так как многие дети родились уже не на территории РФ".

В регионах Общество Семья и дети В мире Ближний Восток Сирия Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Дагестан СКФО Ингушетия СКФО Кабардино-Балкария

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