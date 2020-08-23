Вывезенных из Сирии российских детей передали родственникам

Вывезенные из приютов и тюрем Дамаска российские дети вернулись к своим родственникам. Теперь они отправятся домой в Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию и еще в пять регионов России.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова любит говорить, что все сделано и завершено, только в самом конце любой операции. Похоже, такой момент настал.

"Именно сейчас, когда дети вернулись к своим родственникам, когда мы видели эту встречу, можно сказать, что этот выезд завершен, - сказала она журналистам. - И мы начинаем готовиться к следующему. Дети счастливы, впечатления родственников сложно передать словами, что чувствуют они, это просто видно, как они их обнимают - понятно без слов".

Речь о 26 российских детях, которые вернулись на родину из Дамаска во вторник.

Но документы на возвращение из Сирии готовы для 122 российских детей. Вылет за остальными будет организован в ближайшее время тремя-четырьмя рейсами, уточнила Анна Кузнецова.

По ее словам, то, что довелось пережить в лагерях и тюрьмах этим детям "очень страшно", а они находились в них годами.

"Сейчас предстоит дорога домой, но еще больше работы предстоит с ними, - сказала Анна Кузнецова. - Мы сегодня уже переговорили со многими специалистами, которые готовы подключиться к тому, чтобы помочь им освоиться здесь, устроиться в садике. Может потребоваться помощь психологов. Некоторые дети, находясь в приюте, хорошо освоили арабскую речь, поэтому придется заново учить русский".

Анна Кузнецова добавила, что все вопросы в регионах будут помогать решать специалисты и уполномоченные по правам ребенка в регионах. "Очень хочется, чтобы у этих детей теперь началась настоящая мирная жизнь, - сказала Кузнецова, - а мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы она была.

При этом продолжается розыск оставшихся в лагерях в Сирии 87 российских детей. Всего же, по самым приблизительным подсчетам, там может находиться порядка 200 детей.

"Очень важно на этом этапе, чтобы на следующий рейс попали дети, которые больны, которым требуется срочная медицинская помощь, - сказала Анна Кузнецова. - К сожалению, они не попали в этот рейс из-за ограничений, связанных с коронавирусом, и сложной обстановкой, связанной с перемещением между лагерями".

Каждый рейс выявляет новых ребятишек. "Находясь в этот раз в Дамаске, мы смогли попасть в еще одну тюрьму, где находилась семья с нашими детьми, - цитирует детского омбудсмена агентство РИА Новости. - На них мы также будем сейчас оформлять документы, потому что еще на восемь детей взята проба ДНК. Это теперь следующая задача - оформление документов - так как многие дети родились уже не на территории РФ".