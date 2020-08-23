Ремонт крейсера "Адмирал Кузнецов" обойдется в 300 - 350 млн рублей

Восстановление тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" после пожара обойдется в 300-350 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов во время начала военно-технического форума "Армия".

- Нам повезло, что пожар не нанес кораблю существенных повреждений, - подчеркнул Алексей Рахманов. - Это происшествие не повлияет на завершение ремонта. Сдать "Адмирала Кузнецова" по-прежнему планируется в 2022 году.

Будущим летом предполагается провести докование крейсера. По словам Алексея Рахманова, для этих работ будет построен временный док. К 2023 году временный док будет превращен в капитальное сооружение, которое будет использоваться для регулярного ремонта кораблей Северного флота.

Нынешнюю модернизацию крейсера глава ОСК назвал "капитальным ремонтом двигателя", после которого корабль прослужит еще около 15 лет. Другие фундаментальные работы на "Адмирале Кузнецове" вряд ли возможны, для этого необходимо строить новый корабль. Это будет авианосец нового поколения, с ядерной силовой установкой.

Пожар на "Адмирале Кузнецове" произошел 12 декабря 2019 года. Искры от сварки попали в трюм первого энергоблока и подожгли разлитое там топливо. С огнем боролись почти сутки, в результате пожара погибли два человека, еще 14 пострадали.