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23.08.2020 12:37
Рубрика: Экономика

Началось тестирование наружного освещения на трассе "Таврида" в Крыму

Текст: Сергей Винник

На всем протяжении федеральной автомобильной трассы "Таврида" началось тестирование наружного освещения. До конца августа дорожники проверять почти 2500 светильников. Об этом сообщила в пресс-служба ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым".

Фото: Алексей Дуэль/РГ
Доехать по трассе "Таврида" от Керчи до Севастополя можно будет уже в сентябре

- Освещение будет размещено на транспортных развязках и в тех местах, где трасса проходит вблизи населенных пунктов, - сообщил руководитель службы Александр Нефедов. - В полном объеме освещение заработает после ввода объекта в эксплуатацию.

По его данным, проверка оборудования проходит по этапам. Энергетики включают освещение, проверяют оборудование на наличие аварийных ситуаций. Сейчас такая проверка проходит на симферопольской объездной дороге. Это пятый этап строительства.

Напомним, 30 июня на трассе "Таврида" было открыто рабочее движение по четырем полосам на отрезке от Керчи до Белогорска. А 20 июля четыре полосы движения в рабочем варианте стали доступны на участке Белогорск - Симферополь. Открытие четырехполосного движения от Симферополя до Севастополя ожидается в сентябре. Сейчас близки к завершению работы на седьмом этапе трассы. Ее полная готовность, согласно последним данным, оценивается на уровне 95 процентов.

Общая протяженность трассы, строительство которой ведет петербургская компания "ВАД", составляет 250,7 километров. Восьмой, завершающий этап строительства пройдет непосредственно по территории Севастополя, после сдачи в эксплуатацию семи первых этапов. Уже летом 2020 года трасса "Таврида" стала основной коммуникацией Крыма с материковой Россией. По данным министерства туризма и курортов республики, 63 процента отдыхающих прибыли в регион автомобильным транспортом.

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