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23.08.2020 10:55
Рубрика: Общество

Российский космонавт рассказал об изоляции из-за утечки воздуха на МКС

Текст: Наталия Ячменникова
Экипаж МКС Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди, изолировавшиеся на три дня в двух российских модулях из-за утечки воздуха, чувствуют себя хорошо. О ситуации на борту станции рассказал на своей странице ВКонтакте бортинженер 63-й длительной экспедиции космонавт Иван Вагнер:
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Находясь уже 4,5 месяца в космической изоляции на Международной космической станции, мы всем экипажем изолировались на 3 дня в двух модулях российского сегмента. Причиной тому послужила слабая утечка атмосферы из объема станции. Нет поводов для беспокойств! Утечка не сильно превышает допустимые требования и компенсируется станционными средствами регенерации и доставляемым грузовыми кораблями газом.

Фото: Иван Вагнер/Роскосмос/ РИА Новости
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Зачем мы изолировались? Чтобы найти модуль, в котором эта утечка. В четверг мы закрыли люки в модулях "Рассвет" и "Пирс". В пятницу Крис закрыл все люки на американском сегменте, потом перешел к нам, и мы закрыли люк в "Заре", оставшись в объеме модулей "Звезда" с кораблем "Прогресс МС-14" и "Поиск" с кораблем "Союз МС-16". Таким образом изолировали по атмосфере все модули станции и контролируем по мановакуметрам, а Земля по телеметрии давление в модулях.

К изоляции мы перевели систему регенерации кислорода в более производительный режим, взяли и установили дополнительные поглотительные патроны углекислого газа, перенесли все ненужное в другие модули, взяли необходимое количество воды, еды и гигиенических средств, оборудовали зону умывания в грузовом корабле, подготовили для Криса место "ночевки" в "Поиске". Крис растянул спальный мешок как гамак, получилось очень даже не плохо.

Чувствуем себя отлично! Мы обеспечены всем необходимым, и даже можем выполнять физические тренировки и эксперименты по наблюдению Земли".

Фото: Роман Щербенков
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Напомним, сейчас на МКС проводятся плановые работы по определению повышенной утечки воздуха относительно среднестатистической штатной за сутки. Работы на станции проводятся в плановом порядке и согласованы со всеми международными партнерами заранее, подчеркнули в "Роскосмосе".

В свою очередь, как отметили в НАСА, утечка была зафиксирована еще в сентябре 2019 года, но ее темп возрос в последнее время. Источник РИА Новости сообщил, что МКС теряет примерно 220 граммов воздуха в сутки, что соответствует возможному отверстию в корпусе одного из модулей американского сегмента МКС размером около 0,1 миллиметра.

Общество Космос

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