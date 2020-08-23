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23 августа 2020 г.

Постановление правительства Ростовской области от 21 августа 2020 года № 736 "Об особенностях применения постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

Дата подписания 21 августа 2020 г.
Опубликован 23 августа 2020 г.
Вступает в силу 1 сентября 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 20.08.2020 № 04-57/19963 Правительство Ростовской области постановляет:

1. Установить, что на территории Ростовской области возобновляется:

1.1. Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальными предпринимателями (далее - образовательные организации) образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, основных профессиональных образовательных программ в полном объеме, с возможностью посещения обучающимися образовательных организаций.

1.2. Деятельность филармоний в части организации и проведения выступлений профессиональных творческих коллективов филармонической направленности (оркестры, хоры, ансамбли), с соблюдением ограничения по заполняемости посадочных мест - не более 50 процентов, с равномерной рассадкой зрителей.

2. Разрешить образовательным организациям проведение 1 сентября 2020 г. торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний, на открытом воздухе для обучающихся 1-х классов образовательных организаций, с условием использования лицами, сопровождающими обучающихся, средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) и соблюдения ими социального дистанцирования.

3. Установить, что положения абзаца третьего пункта 8 постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" не применяются со дня вступления в силу настоящего постановления.

4. Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых возобновляется в соответствии с настоящим постановлением, обеспечить соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, принятых в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствующих отраслях (сферах) (при их наличии).

5. Обязать работодателей обеспечить соблюдение:

требований о ношении работниками лицевых масок либо респираторов;

рекомендаций для работодателей по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приведенных в приложении № 5 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272.

6. Установить, что постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 применяется с учетом особенностей, установленных настоящим постановлением.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 г.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев



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