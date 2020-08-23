Шойгу открыл форум "Армия-2020" и Армейские международные игры

Международный военно-технический форум "Армия-2020" открылся в Подмосковном парке "Патриот". Эта выставка, где представлены новейшая и перспективная военная техника и передовые технологии, в 2020 году стала первым мероприятием международного уровня в сфере обороны. Минобороны в этом году решило провести форум параллельно с Армейскими международными играми, которые называют неофициальной Олимпиадой среди военных.

На "Армию-2020" прибыло около полутора тысяч организаций и предприятий промышленности, которые представили более 28 тысяч образцов современного вооружения и техники.

С 23 августа в Патриоте начали работать масштабные выставки, где представлена лучшая отечественная техника, для наглядности проводятся демонстрационные показы, где можно вживую увидеть, как новейшие танки, бронемашины и спецтехника демонстрирует свои ходовые качества. Для специалистов предусмотрены научно-деловые программы, в ходе которых можно обменяться мнениями по вопросам развития современной военной мысли.

Старт выставке и играм дали премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"Все слова сказаны. Мне остается только одно - объявить Международный военно-технический форум "Армия-2020" и Армейские международные игры - 2020 открытыми", - сказал министр обороны в приветственном слове участникам.

Он подчеркнул, что форум стал крупнейшей в мире выставкой вооружений, где собрались представители многих стран. "Свыше 90 делегаций прибыли для того, чтобы посмотреть достижения российских оружейников, все то, что наша оборонная промышленность может сделать", - сказал министр.

Шойгу поблагодарил всех, кто в это не простое время приехал на форум а также Армейские международные игры.

После церемонии открытия, премьер-министр и глава военного ведомства осмотрели экспозицию бронетанковой техники.

В частности Мишустину показали зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", танки Т-90М и Т-80БВМ, самоходный миномет "Дрок" на базе бронированного автомобиля "Тайфун-ВДВ" К-4386, боевую машину пехоты "Армата" Т-15 с боевым модулем "Кинжал", а также боевую машину поддержки танков "Терминатор".

Сергей Шойгу рассказал Мишутину, что "Терминатор" это - самое страшное оружие против танков.

"Мощнейшая машина, мы ее приняли на вооружение в позапрошлом году. Мы провели испытания - конечно, против танков, по-моему, сильнее и страшнее оружия нет", - отметил Шойгу.

Также глава военного ведомства провел двухсторонние встречи с министрами обороны, стран, прибывших для участия в форуме и армейских играх.

Помимо развития отношений в военно-технической сфере в ходе встреч также были обсуждены другие вопросы. В частности с министром обороны Армении Давидом Тонояном была обсуждена ситуация на армяно-азербайджанской границе а также на линии соприкосновения огня в Нагорном Карабахе.

После осмотра закрытой и открытой части военной выставки Сергей Шойгу отправился на полигон Алабино, где наблюдал открытие танкового биатлона и первые заезды экипажей.

"Изюминкой" показательных заездов стало участие легендарных танков Т-34, которые не смотря на почтенный возраст довольно резво ездили по полигону и продемонстрировали точную стрельбу по мишеням.