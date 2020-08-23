С понедельника страховщики при заключении договора ОСАГО будут устанавливать персональный тариф для каждого автовладельца, а не один тариф на весь регион. Предполагается, что для аккуратных водителей полис станет дешевле, а для лихачей - дороже. При этом, как считают в Российском союзе автостраховщиков, страховые компании будут бороться за аккуратных клиентов, предлагая им наиболее выгодные условия.

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, а также новое указание Центробанка. При расчете тарифа страховщики будут пользоваться дополнительными факторами, которые установят самостоятельно. Эти факторы должны быть опубликованы на сайте страховой компании. Это может быть все что угодно: цвет, марка машины, ее пробег, семейное положение автовладельца, наличие детей у водителя, установка на автомобиле телематических устройств... Главное, чтобы влияние этих факторов было подтверждено актуарными расчетами компании.

Отдельно законом определены такие факторы, повышающие тариф, как управление автомобилем в нетрезвом виде, отказ от медосвидетельствования, а также лишение прав за оставление места ДТП или совершение аварии, в которой пострадали или погибли люди.

Еще один фактор, установленный законом, - грубые неоднократные в течение года нарушения Правил дорожного движения. А именно - проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, превышение скорости более чем на 60 км/ч или выезд на полосу встречного движения. Но если эти нарушения выявлены камерами фотовидеофиксации, работающими в автоматическом режиме, то они влиять на тариф не будут.

Центробанк в своем указании прописал факторы, которые страховщики не смогут использовать для изменения тарифа. К ним относятся национальная, расовая, языковая принадлежность, вероисповедание и должностное положение.

Также с сегодняшнего дня расширяется тарифный коридор. Для аккуратных водителей нижняя планка может быть снижена на 10 процентов. А для лихачей верхнюю планку могут поднять на те же 10 процентов.

Повлиять на стоимость полиса может цвет, марка машины, ее пробег, семейное положение автовладельца, наличие детей у водителя

Теперь нижняя планка для владельцев легковушек опустится с 2746 рублей до 2476 рублей. А верхняя вырастит с 4942 рублей до 5492.

Для владельцев легковушек - юридических лиц тарифный коридор расширится на 20 процентов, как вверх, так и вниз. На столько же шире он будет и для владельцев грузовиков.

Незначительно коридор будет изменен для владельцев автобусов, троллейбусов и трамваев: на 5 процентов опустится нижняя планка. Верхняя останется такой же, как сейчас.

Зато довольно сильно изменится тарифный коридор для владельцев такси. Верхняя планка поднимется на 30 процентов. Правда, на столько же опустится и нижняя.

Также указание корректирует коэффициент "возраст - стаж". Для водителей в возрасте от 22 до 24 лет со стажем управления от 3 до 4 лет он будет увеличен на 4 процента. Если до сих пор он был равен 1,04, то теперь стал 1,08. Для водителей в возрасте от 59 лет со стажем управления более 3 лет коэффициент снизился. Например, для тех из них, у кого стаж больше 14 лет, коэффициент вместо 0,93 стал 0,90.

Как считают в РСА, теперь страховщики будут бороться за выгодных клиентов, которые не приносят убытков и будут предлагать им более выгодные тарифы. Конкуренция за них вырастет.

Расчеты РСА показывают, что 70 процентов аварий совершают пять процентов водителей

С другой стороны, расчеты РСА показывают, что 70 процентов аварий совершают пять процентов водителей. Для них стоимость полиса увеличиться. Однако, пока не работает автоматический контроль за теми, кто ездит без страховки, есть риск, что такие лихачи просто перестанут покупать ОСАГО. А пострадают от этого законопослушные водители, которым придется выбивать деньги на ремонт через суды.