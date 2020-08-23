Учения на западной границе и митинги в центре Минска

Накануне запланированного на воскресенье очередного марша протестующих президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на митинге перед своими сторонниками в Гродно. В качестве стратегической задачи власти он назвал выполнение просьбы людей "предоставить им спокойную жизнь в тихой, толерантной стране".

Для этого президент сформулировал несколько ключевых "нельзя", которые, с его точки зрения, должны стать красной линией, переступив которую произойдет разрушение белорусского государства. Кратко эти запреты выглядят так: "Нельзя допустить ни в коем случае межнациональной розни", "ни один боевик, ни один провокатор, ни один патрон не должен попасть на территорию республики", нельзя позволить сломать в экономике то, что создавалось десятилетиями.

Из Гродно - грозно

"Вопрос не в Лукашенко сегодня. Я наелся этого хлеба (президентского. - Прим. ред.). Но представьте на минуту - нет Лукашенко. Кто сегодня командовал бы войсками на западной границе? Перед кем министр обороны стоял бы навытяжку и докладывал? Мы бы на этой площади уже не были хозяевами. Нас поломали, покрошили и выплюнули бы", - цитирует агентство БелТА слова главы Беларуси.

В отношении своих оппонентов президент настроен непримиримо: "Мы вытащим их всех". Он сообщил, что поручил силовым структурам "выявить всех подстрекателей и провокаторов". "Сегодня вокруг страны бродит за границей полдесятка правительств в изгнании. Все хотят прийти, полакомиться на Беларуси, порубить на куски, что-то положить в карман". Тем, кто организует несанкционированные акции протеста и призывает к забастовкам, Лукашенко предъявил ультиматум: "Суббота и воскресенье им на раздумье. С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью". В Гродно президент Беларуси сообщил, что распорядился закрыть на замок бастующие производства: "Если кто-то не хочет работать, не заставляйте. Мы их все равно не заставим, не уговорим. Люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие".

"Церкви, костелы - не для политики. Туда люди душой должны приходить, как это было всегда", - обратился Лукашенко к представителям различных конфессий с просьбой не вмешиваться в сложившуюся ситуацию.

Президент возмущен тем, что "с той стороны границы уже открыто нам угрожают". По словам министра обороны республики Виктора Хренина, оппозиция и внешние силы могут использовать действия силового блока по стабилизации обстановки в качестве предлога для смены политического курса силовым путем. Хренин сообщил главе государства о 18 американских истребителях, которые недавно перебросили из Германии в Польшу и чье подлетное время к госгранице Беларуси составляет 22 минуты. "Без предупреждения! Если они нарушают госграницу, мы реагируем без предупреждения", - прокомментировал возможные провокации военного характера со стороны стран НАТО Лукашенко.

"Территория смыслов"

Выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", министр иностранных дел Сергей Лавров назвал российский подход к событиям в Беларуси очень простым: "это внутреннее дело республики". "Белорусы сами вполне в состоянии, будучи мудрым народом, справиться с этой ситуацией. Главное - чтобы не было провоцирования беспорядков извне", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РФ. По его словам, "Беларусь - братская для нас страна, и мы очень хотим быть полезными в нынешней ситуации".

При этом Москва не будет возражать против любого решения, принятого руководством Беларуси в отношении диалога со своим населением. "Но когда Запад говорит, что только посредничество с участием западных стран будет эффективным, конечно, у всех свежо в памяти, как это все было на Украине, где западное посредничество обернулось полной недоговороспособностью наших соответствующих партнеров", - цитирует ТАСС министра. С точки зрения Лаврова, ситуация в Беларуси явно нормализуется. "Одновременно знаю, что не всем это нравится, есть желающие это нормальное, мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Беларуси, все-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь и все перевести на украинский сценарий", - считает дипломат.

Он назвал весьма перспективным диалог в Беларуси по реформе конституции: "Я считаю, что большой ошибкой является игнорирование этой инициативы, предложений, которые внес Александр Лукашенко о начале конституционной реформы". Принципы формирования Координационного совета оппозиции в Беларуси вызывают вопросы у российской стороны. Как объяснил Лавров: "Если мы хотим дать независимую оценку с нашей точки зрения, есть вопросы, как он формировался. Более того, там некоторые персонажи, которых в этот совет включали, узнали об этом из СМИ или соцсетей. Некоторые заявили, что не хотят быть в Координационном совете". По словам министра, в России посмотрели на состав совета: "Там немало людей, которые известны негативным отношением к развитию Союзного государства Беларуси и РФ".

Агентство ТАСС рассказало о телефонном разговоре министров иностранных дел России и Беларуси по поствыборной ситуации в республике и реакции на нее западных партнеров. Москва осуждает любые попытки внешнего вмешательства во внутренние дела белорусского государства. Информагентства приводят цитаты из разговора Сергея Лаврова с руководителем внешнеполитического ведомства Швеции (К Швеции от Албании в 2021 году перейдет председательство в ОБСЕ. - Прим. ред.). Анн Линде была высказана позиция Москвы о неприемлемости навязывания Беларуси посреднических усилий или готовых решений.

"Белорусы сами вполне в состоянии, будучи мудрым народом, справиться с этой ситуацией. Главное - чтобы не было провоцирования беспорядков извне"

"Отмечена контрпродуктивность попыток диктовать белорусскому обществу, какие именно силы должны олицетворять оппозицию Беларуси", - говорится в сообщении российского МИДа. В беседе с верховным представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем Лавров обратил внимание собеседника "на действия отдельных стран - членов Евросоюза, идущие вразрез с указанным принципом (необходимостью урегулирования ситуации самими белорусами без вмешательства извне. - Прим. ред.) и призвал принять меры по прекращению провоцирования конфронтации между властями Беларуси и оппозицией".

Проспект протеста

Тем не менее говорить о прекращении протестной активности в республике не приходится. Лозунги остаются прежними - свободу задержанным, суд над виновными в пытках и убийствах, уход действующего президента. Вчера на момент подписания номера на проспект Независимости в Минске начали подходить тысячи протестующих - на этот раз не только минчане. В столицу съехались жители с разных городов республики. В пресс-службе минского метрополитена сообщили о закрытии четырех станций. А Минобороны Беларуси объявило, что с воскресенья возьмет под охрану мемориалы и памятники в белорусской столице, где проходят протестные акции. Военное ведомство предупреждает: в случае нарушения порядка виновные "будут иметь дело уже не с милицией, а с армией".