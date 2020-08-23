УЕФА готов сохранить формат "финала восьми" в еврокубках

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что организация проведет переговоры о сохранении формата "финала восьми", который использовался для завершения нынешнего сезона в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Правда, по словам Чеферина, сделать это будет непросто из-за календаря. Но при этом глава УЕФА считает, что футбол от этого только выиграет и станет зрелищнее.

"Людям нужны захватывающие матчи. В одной встрече может победить любой. Так что в будущем нужно подумать об этом. Полагаю, серьезные обсуждения начнем в сентябре или октябре. В течение недели турнир находится в центре внимания всего мира. Но посмотрим. Календарь очень плотный, футболисты выходят на поле почти 365 дней в году. Необходимо подумать, как реализовать идею, если решимся", - приводит слова Чеферина Associated Press.

Напомним, что в финале Лиги Европы в пятницу испанская "Севилья" одолела миланский "Интер" (3:2). А решающая встреча Лиги чемпионов состоится сегодня: "Пари Сен-Жермен" сыграет с мюнхенской "Баварией".