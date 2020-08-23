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Рубрика: В мире

В Германии признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

Фото: Сорокин Донат/ ТАСС Фото: Сорокин Донат/ ТАСС
Фото: Сорокин Донат/ ТАСС

Эксперт из Германии Хольгер Цшепиц назвал правильной стратегию президента Владимира Путина по наращиванию Россией золотых запасов, сообщает Deutsche Welle.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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"Президент РФ хотел снизить зависимость российских резервов от американского доллара и с помощью золота мастерски справился с этой геополитической задачей. В данной сфере он действует умно и успешно", - цитирует Цшепица ТАСС.

Напомним, в 2015 году в материале для Die Welt именно Цшепиц раскритиковал выбранную тогда российским лидером стратегию наращивать золотые запасы, назвав закупку "ловушкой для страны". Теперь же он выражает восхищение достижениями Москвы и особенно на фоне падения цен на нефть. Цшепиц считает, что Россия продолжит скупку золота, так как золотые резервы делают страну более независимой от внешнеполитических факторов.

По данным Банка России, цены на золото с января по август выросли с полутора до двух тысяч долларов за унцию, благодаря чему российские международные резервы превысили 600 миллиардов долларов.

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