В Иране назвали причину пожара на ядерном объекте

Взрыв на атомном объекте в иранском Натанзе стал следствием акции саботажа. С таким заявлением выступил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

"Проверка служб безопасности подтвердила, что взрыв в Натанзе стал результатом саботажа. Очевидно, что это был взрыв, однако, что стало его причиной и какие вещества для подрыва были использованы, соответствующие органы объявят в надлежащее время", - сказал чиновник телеканалу Al Alam.

Напомним, что в начале июля на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе произошел пожар. Тогда никто из сотрудников предприятия не пострадал, утечки радиоактивных материалов также не произошло. Местные СМИ утверждали, что в Натанзе, где планировалось производство современных центрифуг, результатом взрыва могла стать диверсия спецслужб Израиля.