Возвращение защитника. Российский тест-драйв Land Rover Defender

В далеком уже 2016 году, когда мы еще не носили маски и перчатки, и не прятались по домам, с конвейера сошел последний классический внедорожник компании Jaguar Land Rover - история модели Defender началась еще в конце 40-х, а последнее поколение стартовало в начале 80-х. И даже дети из серых пригородов Лондона знают, что ушедший с рынка долгожитель был самым узнаваемым и самым проходимым автомобилем марки. Поэтому спустя три года бренд вернулся - принципиально новую машину, построенную на базе пятого поколения Discovery, наделили квадратным экстерьером, рядом ностальгических мелочей и отправили в плавание под именем Defender.

По словам директора по дизайну Land Rover, внедорожник "был вдохновлен опытом прошлого, но не был им продиктован". И с ним можно согласиться - от старого-доброго "Дефа", каким мы его помним, не осталось ни рамы, ни неразрезных мостов. И есть вероятность, что это даже хорошо, а мы - ретрограды, консерваторы и луддиты. Автомобили уже привезли в Россию на суд журналистов, так что походим вокруг, осмотримся исподлобья.

И со внешностью у машины все, как это ни удивительно, хорошо. В отличие от немцев, которые несколько лет назад сделали новый Gelandewagen похожим на предшественника, британцы переписали все с чистого листа, разбавив стильную современную коробку кузова чертами прошлых поколений - вроде круглых фар или запаски на двери багажного отсека. Концепция осталась прежней - очень длинная база (3022 мм) при очень коротких свесах для хорошей геометрической проходимости.

Сразу хочется напомнить, что речь идет о "длинном", пятидверном варианте Defender 110, позже должен появиться и короткобазный автомобиль с индексом 90. Точной информации о дате его выхода пока нет, спасибо пандемии коронавируса, которая остановила заводы и пароходы.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover

Новый Defender во всех своих ипостасях оснащен постоянным полным приводом и двухступенчатой раздаточной коробкой. Двигателей в России будет три: двухлитровый четырехцилиндровый турбодизель в двух версиях: D200 и D240 (мощностью 200 и 240 л.с. соответственно), и так называемый "мягкий гибрид" P400 с рядной трехлитровой "шестеркой" (400 л.с., 550 Нм). Третий - самый интересный, с электронаддувом и 48-вольтовым стартером-генератором. У базового мотора разгон до 100 км/ч составляет 9,9 секунд, у самого мощного - неплохие для большой машины 6,4 секунды. Коробки везде одинаковые - восьмиступенчатый "автомат" ZF.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover

Смена поколений особенно отразилась на салоне - тут просторно и комфортно, а левая нога больше не упирается в дверную карту. Над дизайном интерьера вообще здорово поработали, есть на что посмотреть и схватиться во время движения по бездорожью. Хвататься приятно - с материалами отделки не сплоховали.

Центральный дисплей выдает отличную картинку высокого разрешения и не бликует, а сама система не тормозит, на зависть некоторым другим моделям бренда. Отдельное спасибо инженерам, которые оснастили "Деф" человеческой ручкой переключения передач, а не неудобной шайбой.

Самый простой Defender (о ценах позже) оснащен светодиодными фарами, двухзонным климат-контролем, электрообогревом лобового стекла, камерами кругового обзора и медиасистемой Pivi Pro с 10-дюймовым широкоформатным экраном и возможностью обновления ПО "по воздуху". Хочется верить, что по воздуху обновят и кое-какие мелочи с переводом - например, в меню выбора усилия на рулевом колесе пока что можно выбрать между тяжелым, средним и светлым (да, так русифицировали слово light).

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover

В целом перечислять опции, которыми оснащены богатые версии, смысла не имеет, премиум-сегменту - премиум-наполнение. Понравился 3D-режим, где можно видеть машину со стороны и вращать виртуальную камеру вокруг - хороший способ осмотреться среди камней, пней и расщелин. Есть и новая лендроверская фишка с "прозрачным капотом" ClearSight Ground View - на дисплее можно увидеть, что происходит прямо под передними колесами. Опция может пригодиться, если вокруг лес и грязь, а дорогую обувь пачкать не хочется.

Или не хочется заставлять бегать пассажиров, а их тут может быть много - впервые за тысячу лет есть возможность заказать трехместный первый ряд, с узким креслом для среднего пассажира. И есть и вариант трехрядного салона с посадкой 5 + 2. Третий ряд - по традиции тесный, для детей. Размер багажного отделения 5-местной версии вполне себе серьезный - 1075 литров. Если же сложить второй ряд сидений, для поклажи можно высвободить до 2380 литров.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover

Внедорожные возможности автомобиля, несмотря на отсутствие рамы, остались выдающимися. Жесткость кузова на кручение увеличилась до каких-то огромных величин, а максимальный дорожный просвет в версии с пневматической подвеской - до 361 мм. С подвеской на пружинах цифра будет намного скромнее.

Заявленная глубина преодолеваемого брода - 900 мм, забор воздуха - сбоку, то есть без шноркеля на первое время можно обойтись. В системе Terrain Response 2 есть и особый режим для любителей пересекать реки в обход мостов - электроника заранее поднимет дорожный просвет автомобиля, закроет активные жалюзи радиаторов и заслонку рециркуляции климатической установки.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover

Новый Defender будет доступен в нескольких комплектациях с обычными для марки наименованиями: Standard, S, SE, HSE. Будут и две новых - Defender X и First Edition для первого года производства. Также обещают несколько пакетов опций - Explorer, Adventure, Country и Urban. Другое дело, что за все приходится платить, и платить немало. Продажи в России стартуют уже этой осенью, и пробным камнет станет бриллиант.

Пока известно, что машина в комплектации SE с дизелем D240 будет стоить от 4,5 млн рублей. Нафаршированная HSE - от 4,8 млн руб. Стоит помнить, что конкурентами "Дефа" все еще считаются полноценные внедорожники, а их на нашем рынке примерно полтора. И цены на тот же пятидверный Jeep Wrangler стартуют с отметки в 3,8 млн рублей, а на рамного и прыткого малыша Suzuki Jimny - так и вообще с 1,6 млн руб.

Другое дело, что Defender никогда не был машиной для масс, и никогда ей не станет. Но воссозданный вокруг имени внедорожник точно расширит свою аудиторию - он остался ярким, не как все, но определенно стал удобнее - как по эргономике, так и по наполнению. А фанатам, которые так любили прошлый "Деф", остается только посочувствовать.