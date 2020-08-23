Возвращение защитника. Российский тест-драйв Land Rover Defender

По словам директора по дизайну Land Rover, внедорожник "был вдохновлен опытом прошлого, но не был им продиктован". И с ним можно согласиться - от старого-доброго "Дефа", каким мы его помним, не осталось ни рамы, ни неразрезных мостов. И есть вероятность, что это даже хорошо, а мы - ретрограды, консерваторы и луддиты. Автомобили уже привезли в Россию на суд журналистов, так что походим вокруг, осмотримся исподлобья.
И со внешностью у машины все, как это ни удивительно, хорошо. В отличие от немцев, которые несколько лет назад сделали новый Gelandewagen похожим на предшественника, британцы переписали все с чистого листа, разбавив стильную современную коробку кузова чертами прошлых поколений - вроде круглых фар или запаски на двери багажного отсека. Концепция осталась прежней - очень длинная база (3022 мм) при очень коротких свесах для хорошей геометрической проходимости.
Сразу хочется напомнить, что речь идет о "длинном", пятидверном варианте Defender 110, позже должен появиться и короткобазный автомобиль с индексом 90. Точной информации о дате его выхода пока нет, спасибо пандемии коронавируса, которая остановила заводы и пароходы.
Новый Defender во всех своих ипостасях оснащен постоянным полным приводом и двухступенчатой раздаточной коробкой. Двигателей в России будет три: двухлитровый четырехцилиндровый турбодизель в двух версиях: D200 и D240 (мощностью 200 и 240 л.с. соответственно), и так называемый "мягкий гибрид" P400 с рядной трехлитровой "шестеркой" (400 л.с., 550 Нм). Третий - самый интересный, с электронаддувом и 48-вольтовым стартером-генератором. У базового мотора разгон до 100 км/ч составляет 9,9 секунд, у самого мощного - неплохие для большой машины 6,4 секунды. Коробки везде одинаковые - восьмиступенчатый "автомат" ZF.
Смена поколений особенно отразилась на салоне - тут просторно и комфортно, а левая нога больше не упирается в дверную карту. Над дизайном интерьера вообще здорово поработали, есть на что посмотреть и схватиться во время движения по бездорожью. Хвататься приятно - с материалами отделки не сплоховали.
Центральный дисплей выдает отличную картинку высокого разрешения и не бликует, а сама система не тормозит, на зависть некоторым другим моделям бренда. Отдельное спасибо инженерам, которые оснастили "Деф" человеческой ручкой переключения передач, а не неудобной шайбой.
Самый простой Defender (о ценах позже) оснащен светодиодными фарами, двухзонным климат-контролем, электрообогревом лобового стекла, камерами кругового обзора и медиасистемой Pivi Pro с 10-дюймовым широкоформатным экраном и возможностью обновления ПО "по воздуху". Хочется верить, что по воздуху обновят и кое-какие мелочи с переводом - например, в меню выбора усилия на рулевом колесе пока что можно выбрать между тяжелым, средним и светлым (да, так русифицировали слово light).
В целом перечислять опции, которыми оснащены богатые версии, смысла не имеет, премиум-сегменту - премиум-наполнение. Понравился 3D-режим, где можно видеть машину со стороны и вращать виртуальную камеру вокруг - хороший способ осмотреться среди камней, пней и расщелин. Есть и новая лендроверская фишка с "прозрачным капотом" ClearSight Ground View - на дисплее можно увидеть, что происходит прямо под передними колесами. Опция может пригодиться, если вокруг лес и грязь, а дорогую обувь пачкать не хочется.
Или не хочется заставлять бегать пассажиров, а их тут может быть много - впервые за тысячу лет есть возможность заказать трехместный первый ряд, с узким креслом для среднего пассажира. И есть и вариант трехрядного салона с посадкой 5 + 2. Третий ряд - по традиции тесный, для детей. Размер багажного отделения 5-местной версии вполне себе серьезный - 1075 литров. Если же сложить второй ряд сидений, для поклажи можно высвободить до 2380 литров.
Внедорожные возможности автомобиля, несмотря на отсутствие рамы, остались выдающимися. Жесткость кузова на кручение увеличилась до каких-то огромных величин, а максимальный дорожный просвет в версии с пневматической подвеской - до 361 мм. С подвеской на пружинах цифра будет намного скромнее.
Заявленная глубина преодолеваемого брода - 900 мм, забор воздуха - сбоку, то есть без шноркеля на первое время можно обойтись. В системе Terrain Response 2 есть и особый режим для любителей пересекать реки в обход мостов - электроника заранее поднимет дорожный просвет автомобиля, закроет активные жалюзи радиаторов и заслонку рециркуляции климатической установки.
Новый Defender будет доступен в нескольких комплектациях с обычными для марки наименованиями: Standard, S, SE, HSE. Будут и две новых - Defender X и First Edition для первого года производства. Также обещают несколько пакетов опций - Explorer, Adventure, Country и Urban. Другое дело, что за все приходится платить, и платить немало. Продажи в России стартуют уже этой осенью, и пробным камнет станет бриллиант.
Пока известно, что машина в комплектации SE с дизелем D240 будет стоить от 4,5 млн рублей. Нафаршированная HSE - от 4,8 млн руб. Стоит помнить, что конкурентами "Дефа" все еще считаются полноценные внедорожники, а их на нашем рынке примерно полтора. И цены на тот же пятидверный Jeep Wrangler стартуют с отметки в 3,8 млн рублей, а на рамного и прыткого малыша Suzuki Jimny - так и вообще с 1,6 млн руб.
Другое дело, что Defender никогда не был машиной для масс, и никогда ей не станет. Но воссозданный вокруг имени внедорожник точно расширит свою аудиторию - он остался ярким, не как все, но определенно стал удобнее - как по эргономике, так и по наполнению. А фанатам, которые так любили прошлый "Деф", остается только посочувствовать.