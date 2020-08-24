"Барселона" назвала сумму, за которую продаст Месси

Руководство "Барселоны" назвало сумму, за которую согласится продать в другой клуб своего лидера - аргентинского форварда Лионеля Месси.

Как сообщает британское издание The Mirror, со ссылкой на свой источник, каталонский клуб оценил своего капитана в 700 миллионов евро. При этом сообщается, что, несмотря на озвученный ценник, каталонцы все же рассчитывают продлить с аргентинцем контракт.

Договор Месси с клубом истекает в следующем году, уже сейчас как минимум три клуба готовы подписать игрока в статусе свободного агента. При этом контракт футболиста будет очень и очень солидным. Речь идет о "Манчестер Сити", "Интере" и "ПСЖ".

Новый главный тренер каталонцев Рональд Куман уже заявил, что планирует пообщаться с Месси по поводу его будущего. Ранее стало известно, что часть совета директор "Барселоны" не против того, чтобы расстаться с 33-летним футболистом.