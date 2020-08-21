Члены правления "Барселоны" допустили продажу Месси

Часть членов правления "Барселоны" допустила продажу ведущего игрока команды Лионеля Месси.

Как сообщает ESPN, ряд членов правления клуба готовы изучить варианты с возможной продажей своего лидера. По их мнению, такой шаг позволит значительно облегчить платежную ведомость клуба, а также провести перестройку состава.

При этом данные члены правления уверены, что продать Месси можно в случае поступления заманчивого финансового предложения. Однако клубов, готовых потратиться так значительно, совсем немного. Ранее об этом заявлял "Манчестер Сити", наставник которого Хосеп Гвардиола прекрасно знает возможности аргентинца. Миланский "Интер" сможет подписать контракт с игроком только в статусе свободного агента. При этом миланцы говорили, что готовы заплатить игроку 260 млн евро за четыре года.

Сам Месси после провального матча против "Баварии" в Лиге чемпионов со счетом 2:8 пока не знает, хочет ли он и дальше выступать за каталонцев.