Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию. Как отмечается на сайте перевозчика, российская сторона пока не дала разрешение на их осуществление.

Согласно размещенной информации, перелеты по всем маршрутам в РФ не будут осуществляться как минимум до 14 сентября (а в Воронеж, Казань и Нижний Новгород - до 24 октября).

Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. Для этого необходимо обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки в любое время до даты вылета.