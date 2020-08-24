В мире
24.08.2020 17:14
Текст: Юрий Когалов

"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию

Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию. Как отмечается на сайте перевозчика, российская сторона пока не дала разрешение на их осуществление.

Фото: Павел Мартинчик/ "Комсомольская правда"
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Согласно размещенной информации, перелеты по всем маршрутам в РФ не будут осуществляться как минимум до 14 сентября (а в Воронеж, Казань и Нижний Новгород - до 24 октября).

Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. Для этого необходимо обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки в любое время до даты вылета.

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