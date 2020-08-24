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24.08.2020 14:14
Рубрика: Легковые авто

Что будет, если включить заднюю передачу при движении вперед

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Боитесь случайно включить на ходу заднюю передачу? Напрасно. Даже специально сделать это очень трудно.

Фото: iStock
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Как правило, на такой случай в коробке передач предусмотрена "защита от дурака", но даже если ее нет - просто раздастся страшный скрежет, и рычаг вернется на место. Шестерни на валах коробки в такой ситуации вращаются в разные стороны, и зацепление зубьев не происходит.

Чтобы фокус удался, нужна машина с сильно изношенной коробкой со стертыми зубьями, и хорошая физическая подготовка, ведь к рычагу придется приложить немалые усилия. Выполнить необходимые условия удалось американскому блогеру Майку с канала AvtoVlog.

Он раздобыл пикап Ford Ranger 1994 года с механической коробкой и, выехав на пустую дорогу, начал свои эксперименты. Воткнуть на ходу заднюю передачу удалось, дернув рычаг изо всех сил двумя руками: бешеный визг резины, дым из-под колес, занос! Блогеру веселье, а вы теперь знаете, что будет, если включить заднюю передачу при движении вперед.