Боитесь случайно включить на ходу заднюю передачу? Напрасно. Даже специально сделать это очень трудно.

Как правило, на такой случай в коробке передач предусмотрена "защита от дурака", но даже если ее нет - просто раздастся страшный скрежет, и рычаг вернется на место. Шестерни на валах коробки в такой ситуации вращаются в разные стороны, и зацепление зубьев не происходит.

Чтобы фокус удался, нужна машина с сильно изношенной коробкой со стертыми зубьями, и хорошая физическая подготовка, ведь к рычагу придется приложить немалые усилия. Выполнить необходимые условия удалось американскому блогеру Майку с канала AvtoVlog.

Он раздобыл пикап Ford Ranger 1994 года с механической коробкой и, выехав на пустую дорогу, начал свои эксперименты. Воткнуть на ходу заднюю передачу удалось, дернув рычаг изо всех сил двумя руками: бешеный визг резины, дым из-под колес, занос! Блогеру веселье, а вы теперь знаете, что будет, если включить заднюю передачу при движении вперед.