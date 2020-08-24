Что даст обязательная маркировка автомобильных покрышек

Производители и импортеры шин готовятся к введению обязательной маркировки с 1 ноября 2020 года. С этой даты в России они должны выпускаться с использованием цифровых кодов Data Matrix. Оснащать ими необходимо шины и пневматические покрышки для новых легковых автомобилей, автобусов, троллейбусов и грузовых авто, а также сельскохозяйственных машин. Норма коснется и покрышек для мотоциклов, мотороллеров, мопедов.

Годовой объем рынка шин в России составляет 50-70 млн единиц. Из них на контрафакт приходится, по экспертным оценкам, до 15%. Продажа "серого" товара наносит удар не только по легальным игрокам, правообладателям товарных знаков, но и по потребителям, которые рискуют приобрести несертифицированные шины, не предназначенные для эксплуатации на российских дорогах.

Проверить шины смогут сами покупатели. Для этого необходимо найти на шине код Data Matrix - обычно он наносится на протектор или боковину. Он также может быть выполнен в виде гравировки или радиочастотной метки. К такому коду нужно поднести мобильное устройство со скаченным приложением и считать его. В течение одной минуты можно получить сведения о производителе или импортере шины и дополнительную полезную информацию о товаре. Отсутствие же данных в приложении будет означать, что шины прибыли нелегально и покупать их небезопасно. Такая система заработает с 15 декабря 2020 года - с этой даты все шины должны будут продаваться в России только с маркировкой и информация о них будет содержаться в приложении "Честный знак".

Введение маркировки касается только новых шин и не распространяется на б/у и восстановленную продукцию. Не подлежат маркировке новые велосипедные и авиационные шины и покрышки, а также резиновые камеры, ободные ленты, взаимозаменяемые протекторы. Требование о прослеживаемости шин действует и для автосалонов, когда клиенты получают шины по акции или в подарок.