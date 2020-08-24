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24 августа 2020 г.

Указ главы Чувашской Республики от 22 августа 2020 года № 213 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

В соответствии со статьей 73 Конституции Чувашской Республики постановляю:

1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 173, от 11 июля 2020 г. № 182, от 28 июля 2020 г. № 202, от 15 августа 2020 г. № 209, от 19 августа 2020 г. № 211) следующие изменения:

в пункте 4:

подпункт "б" после слов "на аттракционах" дополнить словами "в помещениях";

в подпункте "ж":

в абзаце шестом слова "в приложении" заменить словами "в приложении № 1";

дополнить новыми абзацами девятым - одиннадцатым следующего содержания:

"объектов торговли площадью свыше 800 кв. метров при соблюдении следующих условий:

нахождение на объекте торговли предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объекта торговли (из расчета один человек, включая работников, на 4 кв. метра);

декларирование соблюдения правил деятельности на объектах торговли в период действия режима повышенной готовности на территории Чувашской Республики по форме согласно приложению № 2 к настоящему Указу на официальном сайте Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

абзац девятый считать абзацем двенадцатым;

в пункте 5.1:

в абзаце третьем слова "видами спорта, позволяющими соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование)" заменить словом "спортом";

дополнить абзацами следующего содержания:

"проведение спортивных соревнований и тренировочных мероприятий с участием лиц старше 18 лет на открытых спортивных сооружениях без привлечения зрителей;

деятельность аттракционов на открытом воздухе.";

в нумерационном заголовке приложения к Указу Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики" слово "Приложение" заменить словами "Приложение № 1";

дополнить приложением № 2 согласно приложению к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики - О.Николаев



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Приложение к указу
(doc, DOC, 92 Кб)