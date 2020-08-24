Эксперты раскрыли схемы мошенничества через WhatsApp

Громкие имена компаний и актуальные темы используют мошенники, чтобы не просто обратить внимание пользователей WhatsApp на свои сообщения, но и заставить их перейти по указанным ссылкам. Об этом рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

"Google, Apple, Facebook - эти имена всегда привлекают внимание, так же, как и громкие сегодня темы вроде коронавируса. В ход идут также супервыгодные предложения. Бывает, что мошенники подделывают официальные профили WhatsApp, копируя название и оформление", - цитирует эксперта "Прайм".

Стоит насторожиться, если поступившее сообщение вам предлагают переслать нескольким контактам, чтобы обновить мессенджер или подтвердить свою активность. Тем более не стоит доверять, когда неизвестные запрашивают личные данные - дату рождения, номера карт. Переход по неизвестным ссылкам чреват загрузкой вредоносных программ или похищением персональных и платежных данных, добавляет Лоевский.

Ранее "РГ" писала о том, что пользователи мессенджера WhatsApp в ряде регионов мира получили доступ к новой важной функции, которая позволит быстро проверить полученную информацию на достоверность.