Hyundai привез в Россию 300 эксклюзивных кроссоверов Santa Fe

Компания Hyundai объявила о старте продаж в России кроссовера Hyundai Santa Fe в лимитированном исполнении Black&Brown. Новая специальная версия модели доступна ограниченным тиражом в 300 автомобилей и отличается эксклюзивным дизайном экстерьера и интерьера, а также расширенным набором опций, отвечающих за комфорт и безопасность.

Итак, такой SUV окрашен в черный цвет Phantom Black, у него глубокая тонировка задних стекол, много хромированных деталей, включая решетку радиатора, боковые молдинги, ручки дверей, двери багажника и ряд элементов на заднем бампере. Также у эксклюзивного "Санты" 19-дюймовые легкосплавные диски с шинами Continental.

Интерьер Hyundai Santa Fe Black&Brown выполнен в коричневых тонах с небольшим добавлением черных деталей. В отделке сидений использовалась комбинация натуральной и экокожи.

Кроме того, автомобиль обзавелся большим количеством технологичных опций, в том числе светодиодными фарами с автокорректором, камерой кругового обзора, электроприводом двери багажника с системой автоматического открывания, памятью настроек сидений водителя и электроприводом сиденья пассажира. Плюс большое количество систем, которые отвечают за безопасность.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Новая лимитированная серия агрегатируется дизельным двигателем 2.2 CRDi мощностью 200 л.с. и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, а также двумя бензиновыми двигателями: 2.4 GDI мощностью 188 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой и 3.5 MPI мощностью 249 л.с. и 8-ступенчатым автоматом. Для заказа доступны автомобили только в пятиместном и полноприводном исполнении.

За автомобиль с младшим бензиновым мотором попросят 2 619 000 рублей, со старшим - 2 839 000 рублей. За кроссовер с дизельным силовым агрегатом надо отдать 2 779 000 рублей.