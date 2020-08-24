Летные испытания ракеты "Ангара-А5" продолжатся в ноябре

Новости

Неймар поздравил "Байер" с победой в Лиге чемпионов 12:07
Состояние писателя Владислава Крапивина ухудшилось 12:03
В Москве на двух линиях метро снизят стоимость проезда 11:53
Посольство: Москва зеркально ответит на высылку из Австрии дипломата РФ 11:38
Режиссер "Текста" и "Холопа" начал съемки триллера про Сергея Есенина 11:37
Беларусь заявила о попытке нарушения воздушного пространства Литвой 11:21
На Камчатке турист сорвался с ледника 11:19
Названы самые дешевые направления для полетов по России в сентябре 11:18
В Москве выросло число оштрафованных пассажиров без масок 11:15
Минприроды поддержало идею создания на Куштау охраняемой территории 11:10
Скорость вертолетов Ми-28 и Ми-35 увеличат до 400 километров в час 10:59
Москвичи после самоизоляции сделали выбор в пользу личных авто 10:58
"Дружелюбные": эстонцы сняли на видео встречу с российской подлодкой 10:45
В Москве найден мертвым актер из "Трех толстяков" Борис Христофоров 10:37
Пожарные справились с огнем после взрыва на газопроводе в Сирии 10:33
Появились подробности гибели пяти человек под Воронежем 10:32
Мошенники под видом госуслуг продавали поддельные регистрационные документы 10:29
Планов по вводу платного въезда в Москву пока нет 10:26
Москва не планирует вводить зональные тарифы в метрополитене 10:21
Бесшумный пистолет для спецназа ПСС-2 представили на "Армии-2020" 10:14
Около 100 арт-объектов установят в Москве ко Дню города 09:59
Мошенник под видом сотрудника банка выманил у москвички миллион рублей 09:59
Ученые: Болезнь Альцгеймера можно лечить, очистив нейроны от "мусора" 09:58
В 80 школах Хабаровского края не смогли накормить детей бесплатно 09:57
Премьер Японии в очередной раз обратился в больницу 09:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
24.08.2020 11:55
Рубрика: Общество

Летные испытания ракеты "Ангара-А5" продолжатся в ноябре

Текст: Наталия Ячменникова
Летные испытания ракеты-носителя "Ангара-А5" продолжатся в ноябре, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ходе доклада вице-премьеру Юрию Борисову на форуме "Армия-2020".
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

"Пораньше, в ноябре", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос Борисова, состоится ли пуск в этом году, - сообщает РИА Новости​​.

Фото: iStock
Российский космонавт рассказал об изоляции из-за утечки воздуха на МКС

Это будет второй - и первый за шесть лет - испытательный пуск "Ангары-А5". Летные испытания ракеты, которые включают шесть пусков, по плану должны завершиться в 2021-2022 годах.

В мае Рогозин сообщил, что старт может состояться осенью. Ракете с разгонным блоком "Бриз-М" предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата. -

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Одно из главных отличий нового семейства - экологически чистое топливо.

Фото: iStock
Эксперты рассказали, почему в ближайшее время в космос никто не полетит

Впервые тяжелая "Ангара" полетела в космос пять с лишним лет назад, 23 декабря 2014 года. Еще один пуск, но уже легкой "Ангары", состоялся в том же 2014 году. Как рассказал "РГ" в 2014 году главный конструктор "Ангары", тогда первый заместитель гендиректора ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, доктор технических наук Александр Медведев, обычно, когда испытываются даже самые последние версии ракет тяжелого класса, те же "Атласы", "Дельты", "Арианы", они выводятся просто на низкую орбиту. "Ангара-5" полетела сразу на геостационарную. Было принято решение отработать сразу всю трассу полета.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Правительство Вице-премьеры Запуск ракеты "Ангара" ФОРУМ "АРМИЯ - 2020"

Главное сегодня

Посольство: Москва зеркально ответит на высылку из Австрии дипломата РФ
Россия получила иностранные заказы на истребитель Су-57
В России может появиться новая ежегодная выплата на сборы детей в школу
ЦБ выявил новый способ хищения денег через Систему быстрых платежей
Пожарные справились с огнем после взрыва на газопроводе в Сирии
Как в разных регионах страны начнется учебный год
Массовая вакцинация от COVID-19 начнется через месяц