Летные испытания ракеты "Ангара-А5" продолжатся в ноябре

"Пораньше, в ноябре", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос Борисова, состоится ли пуск в этом году, - сообщает РИА Новости​​.

Это будет второй - и первый за шесть лет - испытательный пуск "Ангары-А5". Летные испытания ракеты, которые включают шесть пусков, по плану должны завершиться в 2021-2022 годах.

В мае Рогозин сообщил, что старт может состояться осенью. Ракете с разгонным блоком "Бриз-М" предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата. -

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Одно из главных отличий нового семейства - экологически чистое топливо.

Впервые тяжелая "Ангара" полетела в космос пять с лишним лет назад, 23 декабря 2014 года. Еще один пуск, но уже легкой "Ангары", состоялся в том же 2014 году. Как рассказал "РГ" в 2014 году главный конструктор "Ангары", тогда первый заместитель гендиректора ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, доктор технических наук Александр Медведев, обычно, когда испытываются даже самые последние версии ракет тяжелого класса, те же "Атласы", "Дельты", "Арианы", они выводятся просто на низкую орбиту. "Ангара-5" полетела сразу на геостационарную. Было принято решение отработать сразу всю трассу полета.